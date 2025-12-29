Milei viajará al Reino Unido para gestionar el levantamiento de la restricción de armas por el conflicto de Malvinas

En una reciente entrevista con el diario británico The Telegraph, el presidente argentino Javier Milei anunció su intención de visitar el Reino Unido en los próximos meses y de retomar negociaciones sobre la compra de armas, un tema sensible vinculado a la disputa por las Islas Malvinas.

Durante la conversación, Milei subrayó que el objetivo de estas negociaciones sería levantar la restricción que Argentina tiene para adquirir armamento, un impedimento que ha estado en vigor debido al conflicto por la soberanía de las Malvinas.

Un llamado a la negociación

El mandatario argentino comentó que las Islas Malvinas deberían ser «devueltas a través de la negociación y cuando los isleños así lo deseen.» Esta declaración refleja un enfoque que busca descenso de tensiones en la histórica disputa territorial.

Compromiso con la soberanía

“Nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre Las Malvinas”, enfatizó Milei, dejando claro que esta cuestión «no es negociable». Con estas afirmaciones, el presidente argentino busca reafirmar la posición de su país en un tema emblemático que ha marcado las relaciones entre Argentina y el Reino Unido.

En desarrollo…