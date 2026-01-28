El Snack del Año: ¡El Rival de los Churros en la Playa!

Descubre cómo el chipa, un clásico paraguayo, se ha convertido en el snack estrella de las playas de Mar del Plata, atrayendo a las multitudes con su sabor irresistible y su versatilidad alimentaria.

En Playa Morgan, al norte de Mar del Plata, un vendedor destaca por su singular estilo. Emiliano García, con bandeja en la cabeza, ofrece deliciosas roscas de chipa, un manjar que promete desafiar a los tradicionales bizcochitos de grasa este verano.

El Chipa: Un Snack Innovador y Tradicional

Emiliano no solo vende chipa; lo hace con un enfoque que apela a la concienciación alimentaria. Con una camiseta que resalta su producto como «SIN TACC», capta la atención de un público que busca opciones más saludables. «Las compradoras habituales son mujeres y jóvenes que se cuidan. Muchos también son celíacos, y aprecian tenerlo disponible en la playa», explica.

La Importancia del Chipa para Celíacos

La celiaquía obliga a quienes la padecen a evitar el gluten, presente en el trigo y otros granos. Por eso, el chipa, hecho a base de fécula de mandioca, huevos y queso, se vuelve una opción segura y popular, no solo entre celíacos, sino también entre quienes optan por dietas sin gluten.

Un Fenómeno en las Playas

Emiliano no cocina el chipa, sino que lo compra y revende, y parece saber lo que hace. «En un buen día, puedes vender una bandeja de cincuenta unidades», dice con entusiasmo. La popularidad de esta rosca tradicional, que sabe mejor caliente, solo ha crecido.

Precios y Variedades que Captan la Atención

Cada chipa vende por $5,000, y la promoción de dos por $8,000 es un verdadero atractivo para los veraneantes. Además, la variedad de chipa que Emiliano ofrece es diferente a la que se encuentra en panaderías; esta es una rosca única, codiciada por su sabor y textura.

Una Tradición Poderosa Resurge

La influencia de Paraguay es innegable. Sergio Torres, un paraguayo que lleva ocho años en Mar del Plata, contribuye a esta tendencia. «Cuando llegué, no se encontraba chipa en ninguna parte, pero ahora es un fenómeno», dice mientras muestra su camiseta de Cerro Porteño.

Más que un Simple Snack

El chipa ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un símbolo cultural entre la comunidad guaraní y sus alrededores. Este snack ancestral está viendo un resurgimiento, y cada vez más negocios en Mar del Plata lo están incluyendo en su oferta. Con nombres como «Los Chipa de la Tía» y «Bakeme Chipa», la variedad se expande constantemente.

Un Adiós a los Clásicos

Emiliano bromea al decir: «Estamos quitando protagonismo a los churros y bizcochitos». Con su carisma, se hace notar mientras camina por la playa. Su canto, «Siiiin TACC, gluten free, calentito el chipa», resuena entre los veraneantes, convirtiendo su carrito en un punto de encuentro.

El chipa no solo alimenta; se ha convertido en un fenómeno social, uniendo a las personas en torno a su delicioso sabor y rica historia. Con cada bocado, se saborea una conexión cultural que se expande desde Paraguay hasta las costas argentinas.