Yaya Muñoz reacciona a video de su expareja besándose: “Que consiga su 50% rápido”

El famoso influencer José Rodríguez acapara titulares tras ser visto con una nueva pareja a pocos días de su ruptura con Yaya Muñoz, quien reacciona con desdén.

En una reciente salida, José Rodríguez fue captado besando a una mujer a las afueras de un establecimiento nocturno, lo que ha despertado gran interés y rumores sobre su vida amorosa. La noticia cobra relevancia justo después de que él y Yaya Muñoz decidieran terminar su relación de casi dos años.

El Fin de una Era

La pareja, que había estado en el centro de atención debido a sus constantes apariciones en redes sociales, hizo oficial su separación. En el programa Tamo’ en vivo, Yaya dejó claro su nuevo estado de soltería: “Yo soy una mujer soltera, él puede hacer lo que quiera”. Con estas palabras, restó importancia a los rumores sobre el nuevo romance de su ex pareja.

Reacciones y Comentarios

Durante la misma transmisión, la panelista Mariam Obregón hizo una observación aguda: “Dale gracias a Dios de que fue el primero que salió… porque si hubieses sido tú, mira, te acribillan”, sugiriendo que las reacciones públicas habrían sido mucho más severas si el rostro visible de la separación hubiera sido el de Yaya.

Un Futuro Desconocido para Yaya

El panel de discusión no se detuvo en lo serio. El humor quedó a cargo de Dedimar, quien bromeó sobre la situación actual de Yaya: “Es que yo no estoy—yo lo que quiero presentar es un traquetico”. Esto generó risas entre los presentes, aliviando la tensión del momento.

Un Mensaje de Positividad

Cuando se le preguntó sobre su estado emocional tras la ruptura, Yaya manifestó su deseo de que Rodríguez encuentre la felicidad. “Lo importante es que él esté bien, que esté feliz”, afirmó, añadiendo en tono ligero: “Le deseo que consiga su 50% rápido, ya”, antes de matizarlo con una risa cómplice.