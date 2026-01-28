Las 12 Mejores Playas del Río Paraná para Tu Escapada Veraniega 2026

El verano en Argentina trae consigo la oportunidad de explorar una serie de encantadoras playas a lo largo del majestuoso río Paraná. Este corredor fluvial no solo ofrece un refugio para escapar del calor, sino que también promete diversión y relajación para toda la familia.

El Río Paraná: Opciones de Playa y Diversión Familiar

En lugar de dirigirte únicamente a la famosa Costa Atlántica, te invitamos a descubrir las doce playas del Paraná, ubicadas a lo largo de más de 900 kilómetros, desde Zárate hasta San Ignacio en Misiones. Este recorrido te permitirá disfrutar de un ambiente familiar, con múltiples actividades recreativas.

Playas en Zárate

Zárate, conocido por sus centrales nucleares y por ser la ciudad natal del ex futbolista Sergio Goycochea, es hogar de hermosas playas junto al Paraná de las Palmas. Este destino destacado es ideal para caminatas y picnics, y ofrece actividades como pesca, camping y alquiler de lanchas y kayaks.

Ramallo y la Playa Blanca

La Playa Blanca de Ramallo se extiende por tres kilómetros de arena clara, complementada con un parador que ofrece exquisiteces, desde tapas hasta cervezas artesanales. Aquí, puedes pescar desde la costa o disfrutar de actividades navegables, además de un vibrante programa cultural de verano.

Las Encantadoras Playas de San Nicolás

San Nicolás cuenta con las playas Barranquitas y El Arenal, formadas por bancos de arena que se han convertido en el refugio ideal para los lugareños. Aunque el acceso se ha restringido este año, se espera la pronta restauración de un puente vehicular que facilitará la visita.

Rosario: El Destino que No Te Puedes Perder

Con la impresionante vista del puente a Victoria, La Florida es la playa más popular de Rosario, ofreciendo alquiler de sombrillas, canchas de vóley y paseos en lancha. Este verano, Rosario también albergará eventos especiales como un partido amistoso de la selección de fútbol playa.

La Costa de Santa Fe: Recreación y Relax

La capital de Santa Fe ofrece playas en la laguna Setúbal, ideales para disfrutar de un día de sol. Con una variedad de servicios gastronómicos y actividades como vóley y paseos en bicicleta, tanto la costanera Este como Oeste son perfectas para pasar momentos inolvidables.

Playas de Paraná y Santa Elena

En Paraná, el Balneario Municipal de la Costanera Baja es perfecto para un día de descanso, con servicios como parrillas y deportes acuáticos. Mientras tanto, Santa Elena ofrece un entorno apacible junto al río, con instalaciones adecuadas para disfrutar del verano.

Corrientes: Un Destino Vibrante

La playa Arazaty en Corrientes se destaca por su ambiente animado. Con variedad de opciones para comer y actividades nocturnas, este lugar promete un verano inolvidable. Además, el Carnaval correntino vibrará en las playas a mediados de febrero, llenando de festividad la costa.

Paso de la Patria: Diversión Garantizada

Este destino turístico se caracteriza por su infraestructura y actividades recreativas. La playa Pelícano, con servicios completos, es ideal para aquellos que buscan un ambiente festivo. Desde pesca deportiva hasta paseos en kayak, las posibilidades son infinitas.

Ituzaingó y Posadas: Naturaleza y Relajación

Ituzaingó, cerca de la represa Yacyretá, cuenta con ocho playas que invitan a disfrutar del entorno natural, mientras que Posadas ofrece balnearios como El Brete, donde se organizan actividades culturales y deportivas. Ambas ciudades son perfectas para cerrar el verano en contacto con la naturaleza.

Un Verano Inolvidable te Espera

El río Paraná y sus playas son una alternativa ideal al calor del verano. Con paisajes impresionantes y actividades para todos los gustos, no hay excusa para no disfrutar de estas joyas de Argentina.