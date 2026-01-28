Precios de Nafta en Buenos Aires: YPF, Puma, Shell y Axion – 28 de enero de 2026

¡Nuevo Aumento en los Precios de Combustibles en Argentina!
El reciente ajuste en los impuestos sobre combustibles ya impacta en el costo de la nafta y el gasoil en Buenos Aires y el resto del país. Desde el 1 de enero de 2026, los conductores deben estar preparados para los nuevos precios en las estaciones de servicio.
Los Precios de la Nafta en Buenos Aires
A partir del reciente cambio, las estaciones de YPF en la Ciudad de Buenos Aires reflejan las siguientes tarifas:
Nafta Súper: $1.357 por litro
Infinia (Premium): $1.606 por litro
GNC: $579,90 por metro cúbico
Infinia Diesel: $1.328 por litro
Diesel 500: $1.538 por litro
Costos de Combustible en Shell
Shell también ha actualizado sus precios, que son los siguientes:
Nafta Súper: $1.682 por litro
V-Power Nafta: $1.965 por litro
GNC: $499,90 por metro cúbico
Evolux Diesel: $1.688 por litro
V-Power Diesel: $1.949 por litro
Tarifas de Axion Energy
La compañía Axion Energy también ha revisado sus tarifas:
Axion Súper: $1.649 por litro
Quantium: $1.929 por litro
GNC: $569 por metro cúbico
Axion Diesel X10: $1.757 por litro
Quantium Diesel X10: $1.959 por litro
Precios en Puma
Puma también presenta sus nuevas tarifas en combustibles:
Nafta Súper: $1.629 por litro
Max Premium: $1.897 por litro
GNC: $497 por metro cúbico
Puma Diesel: $1.683 por litro
Ion Puma Diesel: $1.901 por litro
El Gobierno Nacional ha decidido postponerse otros ajustes hasta febrero de 2026, con el objetivo de controlar la inflación y fomentar un crecimiento económico sostenible, según se menciona en el decreto oficial.