Precios de Nafta en Buenos Aires: YPF, Puma, Shell y Axion – 28 de enero de 2026

¡Nuevo Aumento en los Precios de Combustibles en Argentina!

El reciente ajuste en los impuestos sobre combustibles ya impacta en el costo de la nafta y el gasoil en Buenos Aires y el resto del país. Desde el 1 de enero de 2026, los conductores deben estar preparados para los nuevos precios en las estaciones de servicio.

Los Precios de la Nafta en Buenos Aires

A partir del reciente cambio, las estaciones de YPF en la Ciudad de Buenos Aires reflejan las siguientes tarifas:

Nafta Súper: $1.357 por litro

Infinia (Premium): $1.606 por litro

GNC: $579,90 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.328 por litro

Diesel 500: $1.538 por litro

Llenando el tanque de nafta
Precios de la nafta en CABA, miércoles 28 de enero

Costos de Combustible en Shell

Shell también ha actualizado sus precios, que son los siguientes:

Nafta Súper: $1.682 por litro

V-Power Nafta: $1.965 por litro

GNC: $499,90 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1.688 por litro

V-Power Diesel: $1.949 por litro

Tarifas de Axion Energy

La compañía Axion Energy también ha revisado sus tarifas:

Axion Súper: $1.649 por litro

Quantium: $1.929 por litro

GNC: $569 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $1.757 por litro

Quantium Diesel X10: $1.959 por litro

Surtidores en CABA
Estaciones de servicio en CABA, miércoles 28 de enero

Precios en Puma

Puma también presenta sus nuevas tarifas en combustibles:

Nafta Súper: $1.629 por litro

Max Premium: $1.897 por litro

GNC: $497 por metro cúbico

Puma Diesel: $1.683 por litro

Ion Puma Diesel: $1.901 por litro

El Gobierno Nacional ha decidido postponerse otros ajustes hasta febrero de 2026, con el objetivo de controlar la inflación y fomentar un crecimiento económico sostenible, según se menciona en el decreto oficial.

