La IA: El mayor desafío de la universidad en su historia y cómo abordarlo

El Futuro de la Educación: Desafíos y Oportunidades en Tiempos de IA

A medida que la tecnología redefine nuestras vidas, expertos analizan el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior y el desarrollo de habilidades en América Latina.

Un Mundo Cada vez Más Digital La española Mercedes Mateo Díaz, jefe de División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala que en 1930, las personas pasaban la mayor parte de su tiempo con familiares o amigos. Hoy, un sorprendente 60% de nuestro tiempo se dedica a actividades en línea. Este cambio ha transformado no solo nuestra forma de vivir, sino también cómo trabajamos y nos relacionamos.

Impacto en el Desarrollo Infantil Según Mateo Díaz, estudios recientes indican que la exposición constante a pantallas puede tener consecuencias significativas en el desarrollo del cerebro de los niños. En menores de dos años, se ha observado una aceleración en la maduración de las redes neuronales, lo que puede pasar por alto etapas críticas del crecimiento. Esto también afecta a los jóvenes y adolescentes, ya que el uso de la IA generativa podría estar aumentando la ansiedad y creando una deuda cognitiva.

La Universidad Frente a Nuevos Desafíos Durante la conferencia en Monterrey, México, Mateo Díaz abordó el papel de la educación superior en este nuevo panorama. La discusión se ha desplazado hacia cómo convivir con la IA, que tiene un potencial cognitivo superior al humano. “¿Cuál será el futuro rol del ser humano en esta sociedad generada por la nueva tecnología?”, cuestionó.

Una Conferencia Internacional de Educación La intervención de Mateo Díaz fue parte de un encuentro de educación sin precedentes, que reunió a más de 4.300 participantes de 46 países. La conferencia, organizada por el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, se centra en la creación de experiencias innovadoras en el ámbito educativo, además de examinar el impacto de la IA en la enseñanza.

Consecuencias de la Desglobalización En el marco de la conferencia, el director ejecutivo del IFE, Michael Fung, cobró relevancia el tema de la desglobalización. Según Fung, las tensiones geopolíticas han alterado la movilidad del talento y la colaboración entre investigadores, creando nuevas oportunidades para América Latina. “La pregunta para 2026 es cómo sacar provecho de esta situación y convertirla en oportunidades”, enfatizó.

Reimaginando la Educación Superior José Escamilla, director asociado del IFE, anunció un llamado a la acción para todas las universidades de la región. El objetivo es crear un modelo de transformación educativa que contemple el futuro del aprendizaje y los ecosistemas de habilidades necesarias a lo largo de la vida.

El Rol de la Investigación en la Educación La conferencia también fue una plataforma para cuestionar las prácticas actuales de la investigación, donde Javier Guzmán, vicepresidente de Investigación del Tec de Monterrey, enfatizó la necesidad de un enfoque que priorice la utilidad social de los estudios. “Podemos investigar cómo mejorar el aprendizaje de los estudiantes y crear metodologías más personalizadas, aprovechando la tecnología actual”, destacó.