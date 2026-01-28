Fortalecer el Sistema: Una Necesidad Imperiosa

La palta, con su textura cremosa y vibrante color verde, se ha convertido en el protagonista de numerosas mesas argentinas, siendo perfecta tanto para platillos sofisticados como para comidas cotidianas.

Este exquisito fruto, que forma parte integral de la gastronomía local, ofrece una variedad de beneficios para la salud, incluyendo grasas saludables, vitaminas y minerales que promueven el bienestar.

Orígenes y Variedades de la Palta

Proveniente del aguacatero, un árbol que puede alcanzar hasta 20 metros de altura, la palta es originaria de las zonas subtropicales de Centroamérica. En Argentina, su temporada de disponibilidad va de abril a diciembre, siendo las variedades más comunes Hass y Pinkerton. Estas se caracterizan por su tamaño compacto y piel rugosa.

Tucumán, Salta y Jujuy se destacan como los principales productores de esta superfruta, que se ha ganado un lugar privilegiado en los hogares de todo el país.

Beneficios Nutricionales Inigualables

La palta es un alimento altamente nutritivo: “Proporciona grasas saludables, fibra, potasio, magnesio y es rica en vitaminas E y C,” comenta la licenciada en Nutrición, Sol Vazquez. “No solo es un placer al paladar, sino también un regalo para la salud”.

1. Apoyo Digestivo

Gracias a su elevado contenido de fibra (6,3 g por cada 100 g), la palta es un aliado clave para mejorar la salud intestinal y combatir el estreñimiento, favoreciendo así un sistema digestivo en óptimas condiciones.

2. Regula el Colesterol

Según la Clínica Mayo, las fibras presentes en la palta pueden elevar los niveles de colesterol HDL (el “bueno”) y mejorar la calidad del LDL (el “malo”). Incluir al menos dos porciones semanales en tu dieta puede traducirse en beneficios significativos.

3. Fortalece el Sistema Inmunológico y la Salud Mental

Un estudio de la Fundación Española de la Nutrición destaca que una palta de tamaño medio ofrece hasta el 33% de la dosis recomendada de vitamina B6, vital para el desarrollo cerebral y el refuerzo del sistema inmunológico.

4. Salud Cardiovascular

Investigaciones de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard revelaron que consumir dos porciones de palta a la semana se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esto es especialmente cierto si la palta sustituye a grasas menos saludables en la dieta.

Sin embargo, la licenciada Vasquez advierte: “Aunque la palta es deliciosa y nutritiva, la moderación es clave, ya que es un alimento denso en calorías. Su alto contenido de potasio también lo hace menos adecuado para personas con insuficiencia renal avanzada, aunque su consumo es seguro para la mayoría.”