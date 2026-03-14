El sueño realizado de un minero y el legado de sus siete hijas

En el corazón de Hurlingham, la historia de Miguel Villarroel Miguez y su familia revela cómo un oficio tradicional ha pasado de generación en generación, resistiendo el paso del tiempo y la modernidad.

El Legado Familiar de la Sastrería

En una acogedora casa de Villa Tesei, Marlene Villarroel abre las puertas a un mundo donde la tradición y el arte de la sastrería se entrelazan. Junto a su madre, Margarita, y seis hermanas, todas osadas y talentosas, han convertido la sastrería en su forma de vida. Cada prenda confeccionada es símbolo de un legado que se respira en cada puntada.

De Bolivia a Argentina: Un Nuevo Comienzo

El viaje de la familia comenzó en 1979, cuando Miguel, aquejado de una enfermedad poco común, llevó a su familia de Potosí, Bolivia, a Argentina en busca de tratamiento. Lo que pensaban sería una breve estadía se transformó en un nuevo hogar. A pesar de los miedos y la incertidumbre inicial, Miguel encontró su pasión en la sastrería, un camino que nunca había imaginado.

El Descubrimiento de una Pasión

Con 40 años, Miguel empezó a desarmar pantalones para fiestas, desafiando las dudas de quienes le rodeaban. Bajo la tutela del maestro italiano Elio D’Alessio, se convirtió en un sastre meticuloso y apasionado. Sus manos, marcadas por años de trabajo en la minería, se adaptaron a las exigencias del arte de coser.

Un Oficio que Une a la Familia

Las hermanas Villarroel comenzaron a ayudar a su padre desde jóvenes, viajando a la capital para trabajar con Elio. A los 12 años, ya estaban creando prendas para sostener a la familia. Esta unión solidificó un vínculo especial entre ellas y les dejó lecciones valiosas sobre el trabajo, el esfuerzo y el amor por lo que hacen.

Retos y Éxitos en el Camino

Como cualquier viaje, su camino ha tenido altibajos. A pesar de formar su propia pequeña empresa, las hermanas reconocen los desafíos que enfrenta la sastrería en un mundo dominado por la producción en masa. La memoria de Miguel vive en ellas, un recordatorio sobre la importancia de amar lo que uno hace.

La Tradición que se Transmite

A pesar de no poder transmitir el oficio a la siguiente generación, las hermanas saben que el amor por la sastrería perdura. Con un profundo respeto por los detalles y la artesanía, se esfuerzan por honrar el legado de su padre, Miguel, quien siempre soñó que sus hijas tuvieran una profesión.

El Futuro de la Sastrería

Hoy, mientras las tendencias cambian, las Villarroel continúan trabajando, construyendo con cada prenda recuerdos y emociones. Ha quedado claro que, aunque la pasión por la sastrería pueda disminuir entre las nuevas generaciones, el amor por el arte y el legado de Miguel nunca se desvanecerán.