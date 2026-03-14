Crisis Empresarial en Argentina: Casi 300 Procedimientos Preventivos Registrados

Título: Alerta en el Horizonte: Crece el Número de Empresas que Recurre a Procedimientos Preventivos de Crisis en Argentina

Bajada: La alarmante tendencia en el uso de procedimientos preventivos de crisis destaca las dificultades que enfrentan muchas empresas argentinas, reflejando una realidad económica compleja y polarizada en el país.

El aumento en el uso de procedimientos preventivos de crisis ha generado preocupación respecto a la salud financiera de numerosas empresas en Argentina. Según la periodista económica Eugenia Muzio, esta herramienta legal permite a las compañías y sindicatos negociar medidas antes de que se produzcan despidos masivos o quiebras.

Muzio explicó que esta fase de negociación es clave antes de llevar a cabo despidos, suspensiones o pagar indemnizaciones reducidas. «Es un acercamiento a la Secretaría de Trabajo para evitar un deterioro aún mayor en la situación financiera», añadió, subrayando que este procedimiento actúa como un anticipo a un posible concurso de acreedores.

Un Indicador de Crisis que Regresa

Los datos recientes revelan un aumento notable en estas solicitudes. Desde 2024, el número de procedimientos preventivos ha crecido de manera alarmante. «En 2025, se registraron 158 casos y, hasta el 27 de enero de 2026, ya se han presentado 10 más», indicó Muzio. La administración del presidente Javier Milei ha visto aproximadamente 300 solicitudes de este tipo desde 2024, similar a situaciones críticas del pasado económico del país.

El análisis de Muzio pone de relieve que estos niveles son comparables a los años de crisis severa, como 2018, cuando se registraron 159 procedimientos, y en 2019, alcanzaron 183. No obstante, el peak más reciente data de la pandemia, con un asombroso total de 498 procedimientos en esa etapa crítica para las empresas y la economía.

Evidencia de un Crecimiento Económico Desigual

Un aspecto intrigante de la situación económica actual es que, mientras crecen los conflictos empresariales, la actividad económica general parece recuperarse. Muzio aclara que esta discrepancia se debe a la heterogeneidad entre los sectores productivos. «Aunque el agro, la minería y la energía están en crecimiento, la industria y la construcción están en declive», señaló.

Además, la periodista alertó que el número real de empresas en dificultades podría ser aún mayor, ya que muchos gremios buscan negociar antes de formalizar una solicitud ante el Estado. Esta situación se ve complicadd por tensiones en la cadena de pagos, donde algunas empresas no pueden cumplir ni siquiera con indemnizaciones básicas.

En cuanto a las causas, Muzio mencionó las elevadas tasas de financiamiento y la caída del consumo como factores que impactan negativamente en las ventas y niveles de producción de la industria. Esta combinación de elementos está configurando un panorama desafiante para el futuro económico del país.