Amor y Pérdida: El Camino del Reconocimiento

Este lunes 16 de marzo, el emblemático coreógrafo argentino Mauricio Wainrot será homenajeado con el título de Personalidad Emérita de la Cultura Nacional en el Palacio Libertad. Este reconocimiento se suma a una carrera artística llena de logros y colaboraciones internacionales.

Un Maestro de la Danza

Wainrot ha recorrido un amplio camino en su carrera, dirigiendo el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín en dos períodos: el primero entre 1982 y 1986 y el segundo de 1999 a 2016. Su influencia ha contribuido significativamente a la danza nacional, guiando a nuevas generaciones de coreógrafos y bailarines.

Un Refugio Verde en la Ciudad

El hogar de Mauricio en Buenos Aires es un verdadero jardín urbano, donde comparte momentos con su pareja, Luis Falduti. Este espacio contrastante con su infancia en un conventillo, donde creció sin plantas y en medio de familias trabajadoras, refleja el giro que ha tomado su vida.

Un Pasado que Marca

Hijo de inmigrantes judíos polacos, la historia familiar de Wainrot está marcada por la tragedia. Sus padres escaparon de la ocupación nazi, y él creció en un ambiente donde la cultura tenía un valor fundamental. Recordando su niñez, muestra cómo esas experiencias forjaron su carácter y su pasión por el arte.

Inicios en la Danza

Su camino hacia la danza comenzó casi por casualidad, cuando su padre lo llevó a la Escuela Nacional de Danzas. Sin embargo, la primera experiencia resultó frustrante. Con una infancia marcada por el fútbol, nunca imaginó convertirse en bailarín. Pero la danza pronto tomaría un rol central en su vida.

Desarrollo Profesional y Reconocimientos

Wainrot se ha acercado a su arte desde múltiples perspectivas. A los 21 años, dejó la actuación y se dedicó plenamente a la danza. A través de su trabajo con figuras como Oscar Araiz y su dirección en distintas compañías, ha creado coreografías que resonaron tanto a nivel nacional como internacional.

Pasiones Fuera del Escenario

Su amor por el cine ha sido una influencia constante en su coreografía, encontrando similitudes en la narrativa y la poética entre ambas artes. Este enfoque integral le ha permitido enriquecer su repertorio y experimentar con sus obras de forma única.

Una Historia Personal de Amor y Pérdida

La vida personal de Wainrot también ha estado marcada por el amor y la pérdida. Tras el trágico fallecimiento de su pareja Carlos Gallardo, encontró un nuevo capítulo junto a Luis Falduti. Sin embargo, en este año que se aproxima a su octogésimo cumpleaños, expresa su preocupación por la falta de programación de sus obras en los teatros más importantes de Buenos Aires.

Una Identidad Sólida en el Corazón de Buenos Aires

Mauricio Wainrot ha encontrado en Buenos Aires no solo su hogar, sino también su fuente de inspiración. Aunque su trayectoria lo ha llevado por distintas partes del mundo, su amor por la ciudad y su cultura lo ancla en el jardín donde celebra su vida y su arte.