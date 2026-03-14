Milei inicia su visita a España con reunión con Santiago Abascal

El presidente argentino, Javier Milei, comenzó su viaje no oficial a España con un encuentro destacado que promete generar revuelo en la política internacional.

El presidente Javier Milei dio inicio a su visita no oficial a España con una reunión de alto perfil con Santiago Abascal, líder del partido Vox y figura emblemática de la ultraderecha española. Este encuentro, que se realizó en el hotel Hyatt Regency Hesperia, duró aproximadamente una hora.

Abascal ha sido un aliado cercano de Milei desde sus tiempos en la Cámara de Diputados, cuando lo invitó a Madrid para participar en el encuentro anual de Vox. El vínculo entre ambos líderes políticos resalta la afinidad ideológica que comparten.

Agenda de Milei en Madrid

El presidente argentino, acompañado por una reducida comitiva debido a la controversia por los gastos de viaje, llevará a cabo una serie de actividades en Madrid. Su agenda incluye reuniones con empresarios, economistas y referentes del liberalismo.

Participación en el Madrid Economic Forum

La principal participación de Milei será en el Madrid Economic Forum, programado para este sábado en el Palacio de Vistalegre. Se espera que Milei sea una figura destacada en un foro que se presenta como contracorriente del oficialismo español, evitando cualquier contacto con el gobierno de Pedro Sánchez o con líderes empresariales de renombre.

El presidente argentino cerrará el evento a las 20:15, hora local, después de que la reunión comenzara con una charla sobre la “Constitución libertaria”.

Controversia en el horizonte

Este viaje ocurre en medio de una controversia política relacionada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el uso de fondos estatales para viajes al exterior. Diputados de la oposición han presentado un pedido de informes al Congreso, exigiendo aclaraciones sobre el financiamiento del viaje de Milei a España.

El diputado Agustín Rossi lideró esta solicitud, cuestionando el carácter del viaje y demandando una explicación sobre el uso de recursos públicos. “Milei está asistiendo a un evento privado, ¿lo está haciendo con fondos del Estado? ¿Cuál es el propósito de su visita a Madrid?”, preguntó Rossi.

La situación sigue en desarrollo…