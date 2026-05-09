El Teatro Colón lanza ‘Preludio’: Ciclo gratuito de charlas sobre ópera y música sinfónica

Inaugurando una nueva experiencia cultural, el Teatro Colón lanza “Preludio”, una serie de charlas gratuitas que acercarán la música clásica y la ópera a todos los públicos desde el 14 de mayo.

El icónico Teatro Colón se prepara para abrir sus puertas a un ciclo innovador llamado Preludio, que comenzará el próximo jueves 14 de mayo. Este programa de charlas gratuitas se diseñó para enriquecer la experiencia musical de quienes asisten a las óperas y conciertos de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

Nueva Forma de Apreciar la Música Clásica

El ciclo tiene como objetivo facilitar el acceso al fascinante mundo de la música clásica mediante encuentros informales, que permitirán al público obtener una comprensión más profunda de las obras presentadas. Muchas personas encuentran el ámbito lírico y sinfónico distante; por eso, Preludio ofrecerá sesiones previas que abordarán diversos aspectos de cada producción, incluyendo el contexto histórico, referencias audiovisuales y análisis simplificados.

Charla Inaugural: Un Vistazo a “Dementia”

El lanzamiento de Preludio tendrá lugar el 14 de mayo a las 17 horas, con una charla dedicada a Dementia, la nueva ópera que verá su estreno mundial el 31 de mayo en el Teatro Colón. Esta conferencia será moderada por el reconocido especialista en música y escritor Claudio Mamud.

Un Espacio Distendido para Todos

Los encuentros se llevarán a cabo en la tradicional confitería del segundo piso del teatro, accesible por la calle Tucumán 1171. Este entorno relajado buscará romper con el protocolo riguroso asociado a la música clásica, permitiendo una interacción más cercana y auténtica.

Acceso Gratuito y Virtual

Si bien la asistencia es gratuita, los cupos son limitados. No obstante, quienes no puedan estar presentes también podrán disfrutar de las charlas en vivo a través del sitio oficial del teatro y sus redes sociales, expandiendo así el alcance de esta propuesta.

Escuchar Más que Música

Las charlas de Preludio no solo se centrarán en la música, sino que también ofrecerán contexto sobre su relevancia histórica y los elementos que la hacen única. Al comprender la fuente de inspiración detrás de las obras, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia musical transformadora.