Amor y música: dos milagros entre nosotros

En su segundo álbum, Botta se aleja de caminos convencionales y nos invita a explorar su evolución musical. "Jugando con fuego" no solo es un disco; es una experiencia que redefine su esencia artística.

El segundo trabajo de Botta, titulado «Jugando con fuego», se perfila como un referente de cambio y crecimiento. A diferencia de su debut, que se ancló en las tradiciones del rock, este nuevo material abre las puertas a una variedad de estilos y sonidos, integrando influencias latinoamericanas y arreglos más audaces que amplían su identidad artística.

Un Nuevo Horizonte Musical

El artista revela que este disco representa un pasaje hacia un terreno más seguro y auténtico en su carrera. “Quiero disfrutar de cada disco, conectarme con mis amigos músicos y vivir cada actuación como una celebración”, comenta Botta, reflejando su deseo de explorar nuevas fronteras sonoras.

Colaboraciones que Enriquecen la Obra

El álbum destaca por su diversidad y las múltiples colaboraciones que enriquecen su propuesta. Según Botta, “Todo es democracia creativa”; confía plenamente en el talento de sus compañeros, permitiendo que cada voz aporte a la visión integral del disco. Este enfoque colaborativo se traduce en un proceso artístico fascinante, donde cada idea se convierte en una pieza valiosa en la construcción del sonido final.

Un Toque de Tradición

El trabajo con productores de diferentes estilos, incluyendo referentes del mundo urbano, ha servido para aportar nuevas texturas al sonido. «Quise abrir realmente lo que siento», afirma el músico acerca de su acercamiento a una paleta más latina y rica en condimentos sonoros.

Una Conexión Emocional a Través de la Música

Las vivencias de Botta, que van desde sus inicios en bandas hasta su etapa como camionero, han dejado una huella en su música. El álbum no solo explora nuevas dimensiones sonoras, sino que también aborda temas íntimos que reflejan un viaje emocional profundo. Al crear climas donde lo personal brilla, las composiciones trascienden lo superficial y conectan con el oyente de manera significativa.

El Amor como Milagro

En la canción «Río», Botta aborda el amor con una luminosidad cautivadora. “El amor es lo más parecido a un milagro”, recuerda una famosa frase de Alejandro Dolina, y reafirma su sentimiento: “Es una canción alegre que recoge esa sensación de elevación que trae el enamoramiento”.

La Influencia del Tango y la Guitarra

La relación de Botta con el tango también se hace evidente en su obra. Desde niño, su fascinación por el bandoneón lo ha acompañado a lo largo de su vida. El músico expresa su profundo respeto por este género, incorporando su carga emocional en el álbum. Asimismo, su conexión con las guitarras es entrañable; “Mi primera guitarra era de mi madre, quien era profesora de folklore”, explica, reflejando el valor sentimental de cada instrumento.

El Escenario como una Experiencia Transformadora

Botta valora enormemente tocar en vivo, describiendo esta experiencia como un viaje incredible. “Es lo que más me moviliza”, confiesa, subrayando su deseo de disfrutar de cada actuación y de la interacción con su público.

El segundo disco de Botta no solo representa un crecimiento musical, sino también un reencuentro con su esencia. Al abrirse a nuevas influencias y a una colaboración creativa más fluida, logra crear un universo sonoro en constante evolución, reafirmando su lugar en la escena musical contemporánea.