Logística: Clave para el Crecimiento del eCommerce en Argentina

La evolución del comercio online en Argentina está intrínsecamente vinculada a una logística eficiente que brinda experiencias de compra fluidas y confiables. En un panorama donde los consumidores exigen cada vez más, la logística se convierte en un pilar fundamental.

La logística ya no es solo un componente operativo del comercio electrónico; es parte integral de la propuesta de valor. Este sistema define no solo los tiempos de entrega, sino también la percepción general del servicio. Los datos muestran que, en los últimos años, la capacidad de adaptación del ecosistema logístico argentino ha sido notable. Con una demanda creciente por inmediatez, las entregas en menos de 24 horas han aumentado del 30% al 37% en solo tres años, según el informe anual de comercio electrónico de CACE.

Logística y Costos: Un Desafío Clave

Sin embargo, la evolución en la logística también plantea un desafío importante en términos de costos. Para el 91% de las empresas del sector, el precio del servicio logístico y el cumplimiento de los plazos de entrega son las principales consideraciones al elegir un proveedor. En un entorno donde las empresas se enfrentan a márgenes de ganancia cada vez más ajustados, encontrar un equilibrio entre costo y calidad de servicio se convierte en una estrategia imprescindible.

Trazabilidad y Cobertura Geográfica

Adicionalmente, la trazabilidad y la capacidad de entrega en áreas menos pobladas también juegan un papel crucial. Poder rastrear un envío en tiempo real mejora la experiencia del cliente y amplía el impacto del comercio electrónico en todo el país, impulsando un desarrollo más federal.

Desafíos Estructurales en el Sistema Logístico

No obstante, este crecimiento encuentra obstáculos significativos. La diversidad geográfica de Argentina, las diferencias en infraestructura regional y los elevados costos de la última milla son factores que afectan directamente la eficiencia logística. Además, la profesionalización de la cadena logística debe avanzar a través de soluciones tecnológicas que optimicen rutas, gestionen inventarios y reduzcan tiempos operativos.

Inteligencia Artificial en el Sector

El uso de inteligencia artificial comienza a consolidarse en el sector, con un 19% de las empresas utilizándola en logística e inventario. Esto permite que las operaciones sean más ágiles y las entregas, más eficientes.

Automatización y Escalabilidad

El futuro del comercio electrónico depende de un sistema logístico capaz de manejar grandes volúmenes y responder ante picos de demanda. La automatización de almacenes y centros de clasificaciones se ha convertido en un elemento crítico para aumentar la capacidad operativa, minimizar errores y mantener altos niveles de servicio, incluso bajo presión.

En definitiva, la logística ha pasado de ser una mera función operativa a un elemento diferencial en la competitividad del sector. Las empresas que logren integrar esta área de forma efectiva en su estrategia estarán mejor posicionadas para aprovechar las oportunidades del comercio electrónico en los próximos años.