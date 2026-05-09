El Peor Combo: Análisis Revelador

En el contexto post electoral de 2025, el Gobierno argentino enfrenta decisiones cruciales para definir su enfoque económico hacia el 2026. La necesidad de acumular reservas, impulsar el crecimiento y controlar la inflación se presentan como los principales desafíos.

Luego de las elecciones de 2025, el horizonte económico se divide en varias metas fundamentales: la acumulación de reservas para el segundo semestre, el estímulo al crecimiento económico y la reducción de la inflación a menos del 2% mensual. Sin embargo, la falta de acceso a los mercados de crédito internacional ha limitado estas opciones.

Un Contexto Económico Complicado

A pesar de las expectativas, el retorno a los mercados financieros no se concretó. La gestión de los compromisos de deuda se realizó mediante instrumentos de deuda a corto plazo del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en enero. Durante el primer semestre, la oferta de dólares superó la demanda, impulsada por un saldo comercial favorable y un descenso en la dolarización de carteras, lo que permitió dar uso al anclaje cambiario para intentar controlar la inflación mensual.

Factores que Influyen en la Inflación

No obstante, entre noviembre de 2025 y marzo del presente año, el fortalecimiento del tipo de cambio no fue suficiente para contener la inflación, que continúa por encima del 3%. Factores como la inercia inflacionaria, el ajuste de precios regulados y la inestabilidad internacional, particularmente la guerra en Irán, han tenido un impacto significativo en esta situación.

El Peligro de la Estanflación

El panorama presenta una combinación crítica de estanflación y una baja acumulación de reservas internacionales. Esta realidad no solo compromete la estabilidad económica, sino que también afecta la popularidad del Gobierno en un clima de creciente descontento popular, sin que se vislumbren mejoras significativas en la situación macroeconómica de Argentina.

El Reloj de las Elecciones de 2027

Con solo trece meses para la presentación de listas para las PASO de 2027, el escenario electoral se perfila como un desafío inminente. A medida que se aproxima el proceso electoral, se espera un aumento en la demanda de dólares por parte de las familias, lo que podría intensificar la presión sobre el mercado de cambios. Esto coloca al Gobierno en una posición apremiante para implementar ajustes necesarios antes de que la situación se complique aún más.

*Economista.