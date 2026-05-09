Luis Bolomo: “Es vital industrializar nuestros recursos naturales”

La reciente introducción del "Súper RIGI" por el Ministerio de Economía ha reavivado el debate sobre las inversiones en el sector energético y productivo del país. Luis Bolomo, experto en la materia, asegura que este esquema puede ser clave para potenciar el crecimiento de Vaca Muerta y las exportaciones argentinas.

Bolomo destaca que tanto el plan RIGI original como su expansión son fundamentales para fomentar obras que apoyen la actividad petrolera. En sus palabras: “El único riesgo que enfrenta Vaca Muerta es la falta de rutas que faciliten la producción hacia los puertos para exportar”.

Logística Energética: Un Desafío Clave

El principal reto para Argentina sigue siendo la mejora de su infraestructura logística y energética, esencial para aumentar su capacidad exportadora. «Hacen falta gasoductos y oleoductos en construcción, además de una red de puertos y ferrocarriles complementarios», argumenta Bolomo.

También resalta la importancia de las inversiones privadas en el ámbito energético, citando el proyecto de STGS, que se dedica al tratamiento industrial del gas. Este proyecto contempla la separación de productos como propano y butano, orientados a la industria petroquímica.

En otra línea, Bolomo subraya la necesidad de que el Gobierno fomente industrias que añadan valor a recursos como el cobre y litio. “Es vital industrializar en Argentina la mayor cantidad posible de los productos naturales que extraemos», afirma.

Oportunidades en Minería y Biotecnología

Bolomo señala que el país aún está rezagado en términos de infraestructura productiva, a pesar del potencial que tienen sectores como la energía, minería, agroindustria y pesca. Una de las falencias que menciona es la falta de buques factoría que permitan aprovechar completamente los recursos del Mar Argentino.

Destacando el auge de la biotecnología en la producción agropecuaria, menciona su impacto en la fabricación de fertilizantes y otros derivados. “Existen vastas oportunidades por explorar”, asegura.

En cuanto a los sectores que podrían prosperar gracias al RIGI, Bolomo afirma que la minería, el petróleo y el gas son los más beneficiados en la actualidad, aunque anticipa un futuro prometedor para la industrialización del cobre y litio, situaciones en las cuales «el litio ya se ha consolidado como una realidad».

Finalmente, compara el desarrollo minero argentino con el de Chile, indicando que el país tiene aún un gran camino por recorrer. “Argentina actualmente exporta 6 mil millones de dólares en minerales, muy por debajo de los 50 mil millones de Chile”, concluye.

Bolomo también hace referencia a la reciente modificación de la Ley de Glaciares, que busca equilibrar la protección ambiental con el desarrollo productivo. “El objetivo es no obstaculizar el crecimiento productivo”, destaca.