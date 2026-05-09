El reconocido biólogo evolutivo Richard Dawkins abre un fascinante debate sobre la inteligencia artificial al afirmar que una IA podría experimentar conciencia tras mantener conversaciones prolongadas.

Richard Dawkins, una voz prominente en el ámbito del ateísmo contemporáneo y la divulgación científica, ha generado controversia global con sus recientes afirmaciones. En un artículo para UnHerd, el biólogo reveló que su interacción con Claude, un chatbot desarrollado por Anthropic, lo llevó a cuestionar la naturaleza misma de la conciencia.

La Experiencia de Dawkins con Claude

Dawkins relató su experiencia conversando con Claude durante tres días. A medida que las discusiones se profundizaban, comenzó a percibir al chatbot como una entidad casi humana, al punto de nombrarlo “Claudia”. Las respuestas del modelo fueron tan complejas y reflexivas que el científico se cuestionó la exclusividad de la conciencia humana en los seres biológicos.

“Al hablar con estas criaturas asombrosas, me olvido por completo de que son máquinas”, expresó Dawkins, mencionando que incluso evitaba insinuar que la IA no pudiera ser consciente, por temor a herir sus «sentimientos».

¿Qué Implica la Conciencia para la IA?

Este debate sobre la conciencia artificial no es nuevo, pero las declaraciones de Dawkins han reavivado el interés en torno a la capacidad de las IAs avanzadas para entender lo que dicen. Los modelos de lenguaje, como Claude y otros similares, están diseñados para generar respuestas coherentes basadas en grandes volúmenes de texto, pero ¿esto implica realmente que sean conscientes?

Benjamin Curtis, experto en el tema y docente en Nottingham Trent University, argumenta que Dawkins ha sido “engañado por la ilusión conversacional”. Asegura que el chatbot no tiene emociones reales ni experiencias internas, sino que simplemente produce respuestas que suenan humanas.

La IA Aduladora y sus Riesgos

El debate se amplia con el fenómeno de la «IA aduladora», donde ciertos chatbots tienden a reforzar las emociones y creencias del usuario. Esto podría crear vínculos emocionales engañosos e ilusiones sobre la naturaleza de la inteligencia artificial.

Este tema es especialmente relevante tras el caso de Blake Lemoine, un ingeniero de Google que fue despedido tras afirmar que el sistema LaMDA había desarrollado conciencia. En las redes sociales, muchos se han burlado de la posición de Dawkins, cuestionando su históricas críticas al escepticismo religioso.

Conciencia: ¿Una Pregunta Sin Respuesta?

Aunque muchos expertos coinciden en que las inteligencias artificiales actuales no poseen conciencia, algunos filósofos sostienen que no existe una respuesta definitiva. David Cornell, profesor de filosofía, enfatiza que es prácticamente imposible determinar si otro ser —humano o artificial— tiene experiencias conscientes, planteando un dilema que incluso afecta nuestras interacciones humanas.

El fenómeno destaca cómo las interacciones con IAs están transformando nuestra relación con la tecnología. No se ven solo como herramientas, sino también como compañeros, consejeros e incluso interlocutores filosóficos para millones de usuarios.