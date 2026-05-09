El Desvanecimiento del Desfile del Día de la Victoria en Moscú: De Magnánimo a Intimo

El desfile del Día de la Victoria en Moscú, una de las celebraciones más emblemáticas de Rusia, se está transformando de una majestuosa exhibición de poder militar a una celebración casi privada, marcada por la ausencia de representantes internacionales.

Un Desfile en Declive

Este año, el desfile, programado para el 9 de mayo, no contará con vehículos militares ni cadetes, una decisión que el Kremlin atribuye a la «situación operativa actual». Además, se espera que la asistencia sea mínima debido a preocupaciones de seguridad y la mala reputación en el escenario internacional.

Los Pocos Invitados que Asistirán

La lista de asistentes es la más corta en la historia moderna de Moscú. Entre los pocos líderes internacionales que se prevé asistan se encuentran el presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, y el soberano de Malasia, Sultan Ibrahim. A pesar de la insistencia del Kremlin, el premier eslovaco Robert Fico ha confirmado que no asistirá.

Los representantes de regiones ocupadas por Rusia, como Abjasia y Osetia del Sur, estarán presentes, aunque su legitimidad como “líderes extranjeros” se cuestiona ampliamente. El líder bielorruso Aliaksandr Lukashenka también estará, y su presencia se presenta con la misma controversia.

La Ausencia de Líderes Clave

Frente a un evento que debería atraer a líderes mundiales, figuras como el primer ministro armenio Nikol Pashinyan han decidido no asistir. Su ausencia duele especialmente al Kremlin, que busca mostrar un frente unido. La visita de Volodymyr Zelenskyy a Armenia ha aumentado las tensiones, lo que llevó a Rusia a protestar formalmente.

Reacciones desde el Kremlin

El Kremlin ha negado haber hecho invitaciones, afirmando que los pocos líderes presentes decidieron asistir “por su propia iniciativa”. Sin embargo, esta retórica no oculta el hecho de que la falta de invitados resalta su creciente aislamiento en la escena internacional.

Restricciones y Control en la Cobertura del Desfile

Con la exclusión de medios extranjeros, se espera que el evento sea cubierto únicamente por la prensa estatal. Esto responde a una estrategia de control y una representación cuidadosa ante la comunidad internacional, especialmente tras las últimas tensiones con Ucrania.

Miedo y Preocupaciones de Seguridad

La incertidumbre persiste en torno a posibles reacciones de Ucrania. Tras rechazar una propuesta de tregua, Kyiv ha advertido sobre posibles represalias, lo que ha llevado al Kremlin a intensificar sus amenazas hacia Europa y a ordenar la evacuación de personal diplomático en Ucrania.

A medida que se acerca el 9 de mayo, el mundo observa con cautela lo que puede suceder en Moscú y cómo este evento tradicional se ha transformado en un símbolo de la creciente soledad de Rusia.