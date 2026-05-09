El juez Rosenkrantz en Córdoba: ‘Debemos confiar más en nuestro sistema legal’

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, presentó en Córdoba un enfoque renovador sobre el sistema judicial argentino, instando a los ciudadanos a fortalecer su confianza en el Derecho nacional.

Durante una reciente conferencia en el Colegio de Abogados de Córdoba, Carlos Rosenkrantz abordó fundamentalmente la importancia de la tradición jurídica argentina y el rol crucial de los precedentes judiciales. «Los argentinos debemos confiar más en nuestro Derecho», aseveró, destacando la preocupante tendencia de algunos magistrados a utilizar jurisprudencia extranjera como base para decisiones locales.

Principios Fundamentales de la Justicia

La exposición de Rosenkrantz se enmarcó en la Diplomatura en Litigios Constitucionales 2026, a la que asistieron jueces, funcionarios judiciales y académicos. El juez subrayó que los precedentes no solo deben ser consultados, sino que también deberían funcionar como límites para prevenir arbitrariedades en el sistema judicial. «Los precedentes deben ser honrados, incluso si creemos que están equivocados», enfatizó, resaltando la necesidad de un debate más profundo sobre cuándo es apropiado modificar criterios establecidos.

Coherencia y Seguridad Jurídica

Una de las inquietudes centrales del magistrado fue la importancia de mantener la coherencia en las decisiones judiciales. «La Corte aún no ha desarrollado una teoría clara sobre el error», apuntó, abriendo la puerta a un necesario diálogo sobre cómo equilibrar la interpretación judicial con el respeto a los fallos precedentes.

Jurisprudencia y Nacionalismo Jurídico

Rosenkrantz también expresó su inquietud por el uso de fallos internacionales como fundamento de decisiones en el contexto argentino. Este enfoque podría, según su perspectiva, desestabilizar la confianza en el sistema jurídico nacional. Para avanzar hacia una justicia más sólida, insistió en la necesidad de realizar más investigaciones sobre el funcionamiento real del sistema judicial argentino y propuso que las universidades dispongan de mayores recursos para estudiar las prácticas judiciales locales.

Fortalecimiento Democrático

El magistrado cerró su discurso vinculando el respeto por los precedentes a la fortaleza democrática del país. En un contexto judicial complejo y debatido, sus palabras reavivaron el diálogo sobre la interpretación judicial y la construcción de una seguridad jurídica sólida en Argentina. La Diplomatura fue organizada en colaboración con la Facultad de Derecho de la UNC y la Universidad Católica de Córdoba.