Polémica: Pablo Toviggino busca apartar al juez que investiga corrupción en la AFA con una nota de su propio portal

El clima en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se calienta. Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, solicitó la recusación del juez Diego Amarante, basándose en un artículo publicado en el portal Data Clave, un medio que Toviggino supuestamente respalda.

La solicitud de recusación: Detalles reveladores

Marcelo Rocchetti, abogado de Toviggino, presentó un documento este jueves en el que reclama que el juez se aparta del caso, alegando «enemistad manifiesta». Como prueba, presentó una nota de Data Clave con el título: «El polémico juez Amarante le ofreció a ARCA que denuncie a AFA nuevamente para complicar a Tapia y Toviggino».

Las acusaciones de Toviggino

Toviggino alega que existe un “complot administrativo, mediático y judicial” en su contra. En el escrito, subraya la importancia de corroborar la información publicada, instando a que Amarante no de continuidad a la causa que lo involucra.

Las revelaciones del artículo de Data Clave

La nota que sustenta la acusación sugiere que el juez Amarante contactó a las autoridades de ARCA con la intención de instigar nuevas denuncias que incluyeran evasión fiscal contra la AFA.

Intereses ocultos en la red de medios

Desde el medio vinculado a Toviggino se afirma que Amarante persigue un ascenso en la Cámara de Casación, tras una promesa de exfuncionarios del Ministerio de Justicia, lo que podría influir en su postura judicial.

Rechazo a la recusación y defensa de la imparcialidad

El juez Amarante rechazó la solicitud de Toviggino, afirmando que las razones presentadas carecen de fundamento y no demuestran “enemistad manifiesta”. En su defensa, citó un artículo anterior de Clarín sobre las conexiones de Toviggino con medios que supuestamente lo apoyan.

Un entramado de medios a favor de la AFA

Toviggino ha sido vinculado a una red de medios, incluyendo Doble Amarilla y Carnaval, utilizados para contrarrestar las investigaciones judiciales sobre la AFA. Algunos periodistas destacados, como Jorge Rial y Alejandro Fantino, han sido asociados a estos canales, creando un ecosistema mediático que respalda a la gestión de Toviggino.

Polemica y presiones mediáticas

El enfrentamiento tomó nuevas dimensiones con un allanamiento judicial en las instalaciones de Carnaval, donde se buscaron vínculos financieros que podrían trasladar el interés público hacia un posible lavado de activos dirigido por Toviggino.

Las conexiones con el proceso judicial

Las acusaciones contra la AFA, que involucran unas maniobras de evasión fiscal que podrían sumar cerca de 300 millones de pesos y configuraciones de asociación ilícita, no han hecho más que intensificar la presión sobre Toviggino y sus colaboradores. El rechazo de su recusación por parte de Amarante marca una nueva fase en este enfrentamiento.