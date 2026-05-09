Temporal en la Costa Bonaerense: Evacuaciones, Inundaciones y Alerta Ciclónica

Este viernes, un feroz temporal azotó la costa bonaerense, generando desconcierto y evacuaciones en varios municipios. El fenómeno trajo consigo intensas lluvias, tormentas eléctricas y vientos huracanados.

Las localidades de Necochea, Monte Hermoso, Miramar y Mar del Plata se encontraron bajo alerta naranja debido a las adversas condiciones meteorológicas. Las autoridades locales instaron a la población a resguardarse en sus hogares ante el inminente peligro.

Inundaciones y Vientos Fuertes en el Área Costera

En cuestión de horas, se registraron acumulaciones de agua que alcanzaron los 120 milímetros, provocando la evacuación de varios ciudadanos y el corte de rutas, además de la suspensión de clases. Las ráfagas de viento superaron los 95 kilómetros por hora durante la madrugada del sábado, intensificando el riesgo en la región.

Impacto en Necochea: Comunidades Afectadas

Necochea fue uno de los lugares más afectados, con inundaciones severas en la zona de Ramón Santamarina. Se evacuaron seis familias hacia la Escuela Agropecuaria Nº1, un refugio habilitado por el municipio para ayudar a los damnificados.

Crece el Riesgo: Alerta por Combinación de Factores Climáticos

Las autoridades meteorológicas advierten sobre la peligrosidad del clima, destacando la conjunción de mareas altas, vientos del sur-sudoeste y lluvias persistentes como factores críticos en el desastre natural. Esta combinación se intensificará junto con la pleamar, generando aún más complicaciones.

Suspensión de Clases y Tránsito Colapsado

La situación también afectó a las escuelas, con la suspensión de clases en toda la región debido a problemas edilicios y dificultades de acceso a las instituciones. Según Augusto Fulton, director general de Defensa Civil de Necochea, más de 20 personas se encuentran autoevacuadas en casas de familiares.

Intervención de Autoridades y Futuras Amenazas Climáticas

Gendarmería y Vialidad Nacional están trabajando en las principales rutas para gestionar la crisis. La ruta nacional 228 está cortada en varios tramos debido al agua acumulada, y la ruta nacional 85 se encuentra cerrada de forma preventiva.

El Servicio Meteorológico Nacional ha avisado que las condiciones podrían empeorar, debido a un sistema de baja presión en el océano Atlántico y aire de alta presión que se aproximará desde la Patagonia, lo que podría intensificar los vientos.