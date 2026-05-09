Nicolás Casalánguida seguirá como entrenador de Boca

El talentoso entrenador comodorense continuará al frente de Boca, dirigiendo el rumbo del equipo en la Liga Nacional, tras lograr importantes éxitos que marcaron su gestión.

La permanencia de Nicolás Casalánguida en Boca Juniors era una posibilidad firme desde hace algunas semanas, dado el impacto positivo que tuvo al asumir el cargo a mitad de la temporada. El equipo, que venía atravesando un periodo difícil, encontró en su liderazgo una renovada energía.

Logros Aclamados: La Conquista de la Basketball Champions League

El momento culminante de su dirección llegó con la victoria en la Basketball Champions League Americas 2025-2026, donde Boca logró su primer título continental tras vencer a Sesi Franca Basquete en la final. Este histórico triunfo resaltó el aporte de Casalánguida y fue clave para que la directiva decidiera continuar con su proyecto.

Redefiniendo el Futuro del Equipo

No solo se limitó al éxito internacional: también llevó a Boca de regreso a la contienda en la Liga Nacional. El equipo se clasificó para los playoffs y ahora se prepara para enfrentar a Oberá Tenis Club en los cuartos de final, donde buscará seguir destacándose a pesar de no contar con la ventaja de local.

Valoración de la Directiva

La dirigencia de Boca enfatizó la habilidad de Casalánguida para reorganizar el plantel y mejorar el rendimiento individual de sus jugadores, lo que llevó al equipo a nuevos horizontes en competiciones internacionales.

Un Nuevo Capítulo en la Trayectoria del Entrenador

Con la renovación confirmada, Boca ya comienza a planificar la temporada 2026-2027, con Casalánguida como una pieza central en un proyecto que aspira a mantenerse entre los grandes del baloncesto argentino y continental. Para el entrenador, esta continuidad no solo representa un respaldo significativo en su carrera, sino también la oportunidad de consolidarse aún más como uno de los más destacados en su profesión, habiendo dirigido en diferentes equipos tanto en Argentina como en el extranjero.