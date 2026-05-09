Mundial 2023: Tres Ceremonias de Apertura con Katy Perry, J Balvin y Michael Bublé

Un Mundial Histórico: Tres Ceremonias de Inauguración en América del Norte

La FIFA revela una emocionante inauguración para el Mundial 2026, con espectáculos musicales de renombrados artistas en México, Estados Unidos y Canadá.

Un Evento Sin Precedentes

La Copa Mundial de la FIFA realizará su inauguración de forma inédita, como lo anunció recientemente la organización. México, Estados Unidos y Canadá se preparan para tres ceremonias de apertura que prometen ser memorables, con actuaciones de artistas de renombre internacional. Entre los destacados se encuentran el colombiano J Balvin, la estadounidense Katy Perry y el canadiense Michael Bublé.

Las Ceremonias de Apertura

Comenzando en México

El Estadio Azteca, ícono del fútbol, será el primer escenario de esta trilogía. El 11 de junio, el estadio abrirá sus puertas para el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Antes del pitido inicial, se llevará a cabo una celebración llena de color y ritmo, donde brillarán artistas como Alejandro Fernández, Belinda, y Maná, además de J Balvin y la sudafricana Tyla.

Continuando en Canadá

Un día después, el 12 de junio, Toronto acogerá su ceremonia de apertura antes del enfrentamiento entre la selección canadiense y Bosnia y Herzegovina. En el espectáculo participarán talentos como Alanis Morissette y Alessia Cara, prometiendo un evento lleno de energía y diversidad cultural.

El Cierre en Estados Unidos

El mismo día en que Canadá inicia su actividad, Estados Unidos llevará a cabo su ceremonia en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Katy Perry, junto al rapero Future y otros artistas, será parte de esta puesta en escena, marcando el inicio de su participación ante Paraguay.

El Álbum Oficial del Mundial

Estos impresionantes eventos musicalmente enriquecen el Mundial, que contará con un Álbum Oficial donde también participará la colombiana Shakira junto al nigeriano Burna Boy con su canción «Dai Dai».

Un Torneo Global

El Mundial 2026 se jugará en 16 ciudades con un total de 104 partidos, comenzando en México y culminando en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 19 de julio. Esta edición promete ser una celebración inolvidable, uniendo culturas y pasando a la historia.