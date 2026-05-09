Ganancias de Plazo Fijo en Banco Galicia: Impacto de las Nuevas Tasas

Los inversores argentinos se preguntan cuánto pueden obtener actualmente con un plazo fijo en pesos. En este artículo, desglosamos cómo funcionan estas inversiones en Banco Galicia, uno de los principales bancos del país.

Las Tasas de Plazo Fijo a la Baja

Las tasas de los plazos fijos tradicionales han experimentado una reducción en los últimos meses, en un contexto donde el precio del dólar se mantiene equilibrado. De esta manera, los ahorristas están interesados en conocer el rendimiento actual de sus depósitos en pesos.

Banco Galicia: Elección Popular Entre los Ahorradores

Banco Galicia, tras integrar la cartera de usuarios de HSBC, ha ascendido en el ranking de entidades con mayor número de clientes en el país. Actualmente, la tasa nominal anual (TNA) para depósitos a 30 días se sitúa en 16,25%. Sin embargo, esta cifra ha disminuido alrededor de 7 puntos porcentuales desde marzo.

¿Cuánto se Gana Realmente?

Al realizar un plazo fijo de 30 días, la renta resultante es de solo 1,33%, mientras que la inflación cercana al 3% mensual erosiona el poder adquisitivo de los ahorros. El último informe del Banco Central establece que la inflación de abril fue del 2,6%, con proyecciones de 2,3% para mayo y 2,1% para junio.

Simulación de Ganancias con $2 Millones en Banco Galicia

Si decides realizar un plazo fijo en Banco Galicia con un capital de $2 millones durante 30 días, la ganancia total será de $2.026.712. Esto representa un ingreso adicional de $26.712 en apenas un mes, manteniendo la rentabilidad de 16,25% de TNA o 1,33% de tasa efectiva mensual (TEM).

¿Cómo Realizar un Plazo Fijo en Banco Galicia?

Para constituir un plazo fijo en Banco Galicia, puedes elegir entre diversos canales, ya sea online o en sucursal. Aquí te dejamos un breve paso a paso:

1. Ingresa a la aplicación con tu usuario y clave.

2. Selecciona «Más» en el menú principal.

3. Ve a «Inversiones» y elige «Plazos fijos».

4. Haz clic en «Constituir».

5. Elige «Plazo fijo en pesos» y presiona «Continuar».

6. Indica el monto a invertir (mínimo $100).

7. Selecciona el tiempo preferido de colocación entre 30, 60, o 90 días, hasta 365 días.

8. Define la liquidación al vencimiento.

9. Revisa y confirma los datos ingresados para completar la operación.

Cada vez más ahorristas optan por plazos fijos tradicionales en pesos, que, aunque presentan tasas más bajas, ofrecen un rendimiento comparable al movimiento de los precios del dólar.