CNV Aprueba 13 Nuevos CEDEARs: Inversiones Recomendadas por Expertos

Los inversores argentinos ya pueden acceder a una nueva gama de instrumentos que facilitan la inversión en pesos en empresas líderes a nivel global, impulsando su capacidad de diversificación y cobertura cambiaria.

Recientemente aprobados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), trece nuevos CEDEAR están destinados a revolucionar la forma en que los ahorristas argentinos invierten en sectores como tecnología, energía y salud. Este avance permite a los inversores acceder a acciones de compañías internacionales desde Argentina, facilitando montos bajos y ampliando así las oportunidades de crecimiento.

¿Qué son los CEDEAR y cómo funcionan?

Los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR) son representaciones en pesos de acciones de empresas que cotizan en dólares en mercados internacionales. Estos instrumentos no solo permiten diversificar las inversiones a través de montos accesibles, sino que también ofrecen protección frente a las fluctuaciones cambiarias, ya que su valor se ajusta de acuerdo al tipo de cambio.

Nuevas incorporaciones al mercado

A partir de los próximos días, los ahorristas podrán adquirir estos CEDEAR a través de distintos agentes de mercado, siendo el Banco Comafi la entidad emisora principal. Entre las empresas más prometedoras se encuentran:

Ciberseguridad y Tecnología

CrowdStrike: Líder en ciberseguridad en la nube, aprovechando el crecimiento de las amenazas digitales.

Arista Networks: Conexiones rápidas y eficientes para centros de datos, impulsando el uso de inteligencia artificial.

Nebius Group: Innovadora en infraestructura para IA, reafirmando su modelo de negocio post-criptomonedas.

Salud y Bienestar

Hims & Hers Health: Revolucionando la telemedicina y acceso a tratamientos de salud.

Fiserv: Potente jugador en el mercado de pagos electrónicos, consolidando su presencia a nivel global.

Energía y Recursos Naturales

ConocoPhillips: Potencial inversor en el sector petrolero.

NextEra Energy: Avanzando hacia energías renovables, especialmente solar y eólica.

Cameco: Referente en producción de uranio, alineándose con la creciente demanda de energía sostenible.

Las recomendaciones de los analistas

Expertos consultados destacan que, si bien muchas de estas empresas son atrayentes, es crucial entender que cada una presenta diferentes niveles de riesgo y oportunidades. Entre las opciones más recomendadas se encuentran:

CrowdStrike y Arista Networks son mencionadas por su potencial crecimiento en áreas clave, mientras que Realty Income es ideal para aquellos que buscan ingresos recurrentes de manera más conservadora.

Desglose de los nuevos CEDEAR

A continuación, se detallan los nuevos instrumentos que pronto estarán disponibles: