Chile enfrenta su mayor inflación desde 2022 por el aumento de combustibles

Chile vive un momento crítico: en abril, los precios al consumidor experimentaron su mayor incremento mensual, evidenciando las repercusiones de la reciente crisis internacional.

Incremento Significativo en los Precios

Los precios al consumidor en Chile subieron un 1,3% en abril, una cifra que, aunque se sitúa por debajo del 1,5% pronosticado por analistas, marca el mayor aumento desde julio de 2022. La inflación anual también presentó un repunte, alcanzando el 4%, superando la meta del 3% establecida por el banco central, según informes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Consecuencias de la Crisis Internacional

La decisión del presidente José Antonio Kast de permitir un alza considerable en los precios de los combustibles ha sido uno de los principales factores detrás de este aumento. Esta medida, adoptada a finales de marzo, se produjo tras la escalada de precios del petróleo a raíz del conflicto en Medio Oriente. El nuevo gobierno argumentó que no contaba con los recursos necesarios para implementar subsidios, lo que intensificó las preocupaciones sobre la inflación en el corto plazo.

Proyecciones Económicas y Respuesta del Banco Central

A pesar del aumento en las proyecciones inflacionarias, los banqueros centrales mantienen su decisión de mantener las tasas de interés en un 4,5% durante un periodo prolongado. Esta hoja de ruta se revisará periódicamente conforme emerjan nuevas informaciones económicas, con especial atención a los índices de inflación más persistentes.

Aumento en Costos de Energía y Transporte

Uno de los sectores más afectados ha sido el de la energía, que vio un incremento del 11,4% solo en abril. Asimismo, los costos del transporte crecieron un 8%, mientras que los precios de vivienda y servicios básicos avanzaron un 0,8%. En contraste, la vestimenta mostró una caída del 1,8%, en un panorama de precios fluctuantes.

Preocupaciones Sociales: Inflación Frente a Seguridad

Un reciente estudio de LatAm Pulse reveló que los chilenos están más preocupados por la inflación que por otros temas críticos como la seguridad y la migración, por primera vez desde 2024. Alrededor del 43% de los encuestados identificó los altos precios como uno de los desafíos más urgentes del país, notablemente por encima del 15% registrado en febrero.

Expectativas para el Futuro

Los economistas consultados por el banco central estiman que la inflación anual cerrará el año en un 4,3% antes de moderarse a un 3% para diciembre de 2027, reflejando un panorama de ajustes económicos y políticas monetarias en evolución.