Declarada inconstitucional la reducción de fondos para humanidades en 2025

Un juez federal ha dictaminado que la cancelación de cientos de becas en el ámbito de las humanidades el año pasado por parte de la administración Trump es inconstitucional y muestra "discriminación abierta".

Este fallo, realizado por la jueza del distrito estadounidense Colleen McMahon, determina que la anulación de más de 1,400 subvenciones, que representaban más de 100 millones de dólares destinados a académicos, escritores y organizaciones de humanidades, careció de fundamento legal. Esta decisión se enmarca en un esfuerzo por reducir costos liderado por el «Departamento de Eficiencia Gubernamental» (Doge), al que Elon Musk había aportado su enfoque empresarial.

Un Fallo Clave contra la Discriminación de Visión

McMahon declaró que la administración empleó una «discriminación de puntos de vista flagrante», empleando la suspensión de estas becas como parte de una «lucha contra prácticas de diversidad». De acuerdo con la jueza, estas acciones violaron tanto la Primera como la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, al no permitir la protección equitativa de las opiniones diversas.

Criterios de Terminado Cuestionables

Según el fallo, Doge no tenía autoridad legal para cancelar las becas, y lo que realmente favoreció estas decisiones fue el enfoque en la etnicidad y otros factores como religión, orientación sexual e identidad nacional. La jueza resaltó que “lo que importaba a Doge no era si la beca carecía de mérito académico, sino que concernía a un ‘grupo minoritario’”.

Uso de Tecnología y Responsabilidad Gubernamental

La jueza también criticó el uso de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT para justificar estas terminaciones, afirmando que el gobierno no puede eludir su responsabilidad escudándose en estas tecnologías. Este asunto ha suscitado inquietudes entre defensores de derechos, preocupados por el impacto que estas decisiones pueden tener sobre el progreso social y la representación precisa de la historia estadounidense.

Controversias y Amenazas a Instituciones Culturales

Trump ha argumentado que muchas instituciones culturales y educativas representan valores “antiamericanos” y está dispuesto a recortar su financiamiento federal. Sus ataques se han dirigido a todas las instituciones, desde universidades de renombre hasta medios de comunicación como NPR y PBS, en un intento por contrarrestar las protestas por la política pro-palestina y las iniciativas de diversidad.