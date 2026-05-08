Milei instruye al Gabinete a respaldar a Adorni en medio de la crisis interna

En una atmósfera marcada por la incertidumbre y el desafío, el presidente Javier Milei presidió una reunión de Gabinete donde reafirmó su apoyo al ministro coordinador, Manuel Adorni, ante las crecientes presiones de Patricia Bullrich.

El presidente Javier Milei convocó a su gabinete en un momento crítico, en el que la figura de Manuel Adorni, su ministro coordinador, se encuentra bajo el escrutinio público tras las acusaciones sobre su patrimonio. Bullrich, exministra y actual senadora, cuestionó la autoridad presidencial al exigir a Adorni que presente con urgencia su declaración jurada de bienes.

El Clima de Tensiones y la Defensa de Milei

Mientras el karenismo se agita con críticas hacia Bullrich, el presidente reafirmó su respaldo a Adorni. Consciente de la necesidad de mantener la unidad del gabinete, Milei optó por enviar un mensaje claro, a pesar de la presión ejercida por la legisladora.

Desarrollo de la Reunión de Gabinete

La reunión, que se llevó a cabo en la Casa Rosada, comenzó con un discurso de Milei que se extendió por 30 minutos. En su exposición, el presidente analizó la situación económica del país y brindó su apoyo incondicional a su funcionario. Posteriormente, Adorni agradeció a sus colegas por la información compartida para el informe de gestión presentado en la Cámara de Diputados.

Proyecciones Futuras y Estrategias de Gestión

Adorni compartió su visión sobre los planes de gestión para 2026 y 2027, destacando la inminente modificación de la Ley de Presupuesto que será remitida al Congreso. Además, se discutieron los avances en el programa de desregulación que lidera el ministro Federico Sturzenegger, incluyendo despidos voluntarios en organismos públicos.

Cuestiones Legislativas en la Agenda

El encuentro también abordó la agenda legislativa del oficialismo, donde se buscarán impulsar proyectos controvertidos, como el tratado de patentes que genera preocupación en la industria farmacéutica. Las readecuaciones energéticas para las “zonas frías” y otros importantes cambios en la Ley de Salud Mental también fueron temas críticos de discusión.

Desconfianzas Internas y la Presión de Bullrich

A pesar del esfuerzo por mantener la cohesión, la desconfianza persiste en el gabinete. Bullrich tomó parte en actividades paralelas, alimentando la percepción de divisiones internas. Desde el entorno de Adorni aún no se ha especificado cuándo presentará su nueva declaración jurada de bienes, alegando justificaciones que provienen de una herencia familiar.

Conclusiones sobre la Reunión

Aunque se esperaba que los ministros informaran sobre los recortes solicitados por Adorni, no se revelaron avances significativos en la reducción de gastos, lo que acentúa la presión sobre el gabinete. La reunión tuvo asistencia completa, con la presencia de figuras prominentes y asesores clave, lo que refleja la relevancia de estos encuentros en momentos de incertidumbre política.