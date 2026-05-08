SIRA: Las Trampas en los Permisos de Importación y el Cobro de Coimas del 15%

Una compleja trama de corrupción en el mercado cambiario revela cómo algunos financistas en Argentina han obtenido divisas del Banco Central a precios oficiales para luego venderlas en el mercado negro, provocando una alarma entre las autoridades.

Los financistas Elías Piccirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque estarían tras una maniobra entre 2020 y 2023 para adquirir dólares del Banco Central al costo oficial y venderlos en el mercado paralelo, donde la brecha cambiaria ha superado el 200%. El fiscal Franco Picardi estima que estas operaciones implicaron coimas de entre el 10% y el 15% del monto total.

¿Cómo operaba la red?

La investigación se basa en análisis de sumarios solicitados al Banco Central durante la gestión de Javier Milei y datos extraídos del celular de Migueles. Un chat entre Migueles y Ariel Saponara, funcionario actual del gobierno, dejó al descubierto la mecánica de la operatoria, donde se discutió la posibilidad de «liberar declaraciones de importación».

Los detalles de la conversación

En esta conversación, Saponara menciona que tenía contactos capaces de gestionar estos trámites, involucrando pagos diversos que sumarían un costo operativo del 15%. Migueles, por su parte, ofreció sus servicios a un precio inferior, cobrando entre el 11% y 12% por las gestiones necesarias.

Impacto económico significativo

A través de la firma Arg Exchange, propiedad de Piccirillo, se estima que se vendieron más de 251 millones de dólares en este período. La causa se abrió tras las declaraciones de Carlos “El Lobo” Smith, un policía retirado que se convirtió en testigo colaborador, aportando audios que revelan la complicidad de varios actores en el esquema.

Funcionarios y coimas en el sistema SIRA

El grupo se benefició de la Resolución General Conjunta N.º 5271/2022, que estableció el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Se sospecha que los funcionarios de la AFIP, la Secretaría de Comercio y el Banco Central recibieron coimas para otorgar dólares para importaciones ficticias.

Tráfico de divisas a través de agencias de cambio

Las agencias de cambio involucradas llevaban a cabo transacciones de pesos argentinos sin justificación, convirtiéndolos en divisas. Esto creó un circuito encadenado que eludía la trazabilidad de los fondos, permitiendo a los participantes vender dólares en el mercado paralelo.

Beneficios personales y acusaciones graves

Los beneficios obtenidos por estas operaciones no solo fueron reintroducidos en el esquema, sino también utilizados para gastos personales lujosos, como un viaje a Ibiza que costó alrededor de 7 millones de dólares. Migueles intermediaba con empresas a cambio de pagos indiscriminados para gestionar aprobaciones de SIRA.

La implicación de funcionarios estatales

La investigación revela que, por cada aprobación de SIRA, los actores involucrados recibían montos considerablemente altos en comisiones. Un funcionario apodado ‘la vieja del Central’ es señalado como receptor de sobornos para garantizar la continuidad de estas operaciones.

Últimos acontecimientos judiciales

En diciembre de 2023, el juez Julián Ercolini desestimó un caso contra el ex secretario de Comercio Matías Tombolini, alegando que no tenía facultades para facilitar estas prácticas ilegales. Sin embargo, la causa continúa abierta y bajo investigación a raíz de nuevas pruebas que han surgido.