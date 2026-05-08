Mercedes Benz inaugura en Zárate su planta de camiones y buses con una inversión de 110 millones de dólares.

La marca de camiones y buses Mercedes-Benz celebra la apertura de su innovador Centro Industrial en Zárate, marcando un acontecimiento histórico tras 15 años sin nuevas fábricas en el sector automotriz argentino.

Mercedes-Benz Camiones y Buses llevó a cabo este viernes la inauguración de su reciente Centro Industrial Zárate, una fábrica que es la primera en ser levantada desde cero en Argentina durante más de 15 años. El evento reunió a destacados líderes de la compañía, empresarios del sector y representantes del Gobierno, creando un ambiente de celebración y optimismo.

Manuel Adorni fue visto junto a Karina Milei en este importante evento automotriz.

Una Inversión Impresionante para un Futuro Prometedor

Este ambicioso proyecto requirió una inversión total de 110 millones de dólares, consolidándose como el acontecimiento más significativo desde el establecimiento de la firma como subsidiaria de Daimler Truck. Este año, la empresa también conmemora el 130 aniversario de la invención del camión, los 80 años del Unimog y los 75 años de su operación en Argentina. Argentina fue pionera, siendo el primer país elegido para abrir una fábrica fuera de Alemania.

Detalles del Centro Industrial: Impacto en el Empleo y Logística

Estratégicamente situado en el kilómetro 90 de la Ruta Nacional 9, cerca del puerto de Zárate, el nuevo complejo cuenta con una capacidad de producción de 17 unidades diarias y 10,000 al año. Este diseño busca optimizar la cadena de suministro y mejorar la eficiencia logística.

La inversión se realizó en tres etapas: inicialmente, 20 millones de dólares destinados a la compra del terreno en diciembre de 2022; luego, 30 millones de dólares en julio de 2023 para la edificación del Centro Logístico de Autopartes y Repuestos, inaugurado en diciembre de 2024; y finalmente, 60 millones de dólares anunciados en marzo de 2024 para la reubicación de las operaciones.

Innovación y Flexibilidad en la Producción

La planta no solo estará dedicada a la producción de los modelos Atego y Accelo, junto con chasis de buses OH y OF, sino que también albergará la planta REMAN, centrada en la remanufactura de piezas. La estructura de la planta ha sido diseñada para adaptarse a futuros modelos y tecnologías.

El complejo se extiende sobre 20 hectáreas y forma parte de una estrategia regional que busca impulsar el crecimiento exportador y el desarrollo tecnológico en el transporte.

Compromisos y Expectativas de la Empresa

“Esta inauguración reafirma nuestro compromiso a largo plazo con Argentina, nuestros colaboradores y clientes”, declaró Achim Puchert, CEO de Mercedes-Benz Trucks. Till Oberwörder, CEO de Daimler Buses, subrayó que en Argentina “los buses son mucho más que un medio de transporte”, reflejando la importancia de estos vehículos en la vida diaria de millones.

Raúl Barcesat, presidente y CEO de la filial local, catalogó el Centro Industrial Zárate como «el motor del futuro» de la compañía, destacando que esta inversión transformó una visión en una realidad productiva y estrecha la relación con los clientes.

Un Acontecimiento que Promueve el Empleo

Este nuevo centro industrial se establecerá como una base sólida con aproximadamente 500 empleos directos y más de 2,000 indirectos, beneficiando a la red de concesionarios y talleres oficiales con 45 puntos de atención en todo el país.

Mercedes-Benz espera consolidar su ventaja en el mercado argentino, donde alcanzó una participación del 33.4% en camiones y 61.3% en buses en 2025, solidificando su papel como líder en la industria automotriz nacional.