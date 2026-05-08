Dólar: Cierre del viernes 8 de mayo

El Dólar Blue y Otros Tipos de Cambio: Cifras Clave del 8 de Mayo

Este viernes, el mercado cambiario revela sus cifras más actualizadas. Te contamos a cuánto cotizan el dólar blue y otros tipos de cambio relevantes en Argentina.

Cotización del Dólar Blue

Hoy, el dólar blue se establece en $1.380 en el mercado de compra y $1.400 en la venta.

Tipo de Cambio Oficial

Según los datos del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se sitúa en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

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Cotización del Dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se encuentra en $1.430 para la compra y $1.432.10 para la venta.

Informe sobre la cotización del dólar blue

Cotización del Dólar Contado con Liquidación (CCL)

El dólar contado con liquidación (CCL) presenta un valor de $1.484,30 para la compra y $1.484,80 para la venta.

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El Dólar Cripto en el Mercado

El dólar cripto está actualmente en $1.479,40 para la compra y $1.479,50 para la venta.

Dólar Tarjeta: Una Actualización Importante

Para quienes utilizan tarjetas en el exterior, el tipo de cambio del dólar tarjeta se ubica hoy en $1.846.

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El Riesgo País

El índice de riesgo país, que mide la diferencia en el rendimiento de los bonos argentinos frente a los estadounidenses, se mantiene en 513 puntos básicos este viernes.