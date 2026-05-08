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Dólar: Cierre del viernes 8 de mayo

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El Dólar Blue y Otros Tipos de Cambio: Cifras Clave del 8 de Mayo

Este viernes, el mercado cambiario revela sus cifras más actualizadas. Te contamos a cuánto cotizan el dólar blue y otros tipos de cambio relevantes en Argentina.

Cotización del Dólar Blue

Hoy, el dólar blue se establece en $1.380 en el mercado de compra y $1.400 en la venta.

Tipo de Cambio Oficial

Según los datos del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se sitúa en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

El análisis de la desaceleración inflacionaria y las nuevas expectativas del Gobierno

Dólares Financieros: Lo Que Debes Saber

Cotización del Dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se encuentra en $1.430 para la compra y $1.432.10 para la venta.

Cotización del dólar en Córdoba
Informe sobre la cotización del dólar blue

Cotización del Dólar Contado con Liquidación (CCL)

El dólar contado con liquidación (CCL) presenta un valor de $1.484,30 para la compra y $1.484,80 para la venta.

Opiniones sobre la inflación y sus proyecciones a futuro

El Dólar Cripto en el Mercado

El dólar cripto está actualmente en $1.479,40 para la compra y $1.479,50 para la venta.

Dólar Tarjeta: Una Actualización Importante

Para quienes utilizan tarjetas en el exterior, el tipo de cambio del dólar tarjeta se ubica hoy en $1.846.

Análisis de la situación económica actual y su relación con el modelo de Javier Milei

El Riesgo País

El índice de riesgo país, que mide la diferencia en el rendimiento de los bonos argentinos frente a los estadounidenses, se mantiene en 513 puntos básicos este viernes.

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