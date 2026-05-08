Kicillof en Córdoba: “El Gobierno abandona a las provincias”

En una gira marcada por un fuerte mensaje político, Axel Kicillof no esquivó la crítica hacia el gobierno de Javier Milei, planteando serias inquietudes sobre el impacto social de las actuales políticas económicas.

Un Viaje Significativo por Territorio Cordobés

Durante su visita a Córdoba, el gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo acompañado por figuras políticas como Carlos Caserio y Héctor Daer. Aunque no logró ser recibido por el gobernador Martín Llaryora, Kicillof aprovechó la ocasión para exponer las diferencias entre la gestión provincial y la nacional, en un claro movimiento hacia el futuro político de 2027.

Críticas a las Políticas Nacionales

Kicillof no escatimó en señalar el efecto negativo de las medidas económicas en las provincias y el sistema de salud. «El Gobierno nacional parece empeñado en asfixiar a las provincias», manifestó, añadiendo que el ejecutivo ha recortado obras, medicamentos y fondos esenciales. «Creen que gobernar es solo viajar por el mundo dando conferencias», afirmó con vehemencia.

Aumento en la Demanda de Servicios Públicos

El gobernador destacó un notable incremento en la demanda de atención médica, con algunos hospitales reportando un aumento del 65% en solicitudes de servicios. «Cada vez más personas buscan asistencia en lugares públicos debido a la crisis», explicó.

Desafíos en Salud y Trabajo

Esta situación, según Kicillof, se debe a que muchas personas han perdido sus empleos y, con ello, su acceso a obras sociales o seguros de salud. «La gente está acudiendo a nosotros en busca de alimentos, medicinas y, en algunos casos, incluso combustible», añadió.

Perspectivas Internacionales y Su Impacto

El mandatario también abordó la postura del gobierno argentino frente al conflicto entre Irán e Israel, advirtiendo sobre el riesgo de involucrarse en conflictos internacionales. «Es un desacierto, las guerras traen consecuencias, como la subida de precios de petróleo, que afectará a todos, menos a quienes piensan que el mercado se encarga de todo», declaró.

Visión Crítica sobre el Gobierno Actual

Kicillof llegó a calificar el enfoque de Javier Milei como un «experimento de la ultraderecha», sugiriendo que esa dirección está destinada a fracasar. «La próxima cita electoral será clave», señaló, reiterando su compromiso de ofrecer una alternativa más fuerte y comprometida con los derechos de los trabajadores y la educación pública.

Compromiso con la Patria y la Comunidad

Para finalizar, Kicillof reafirmó su intención de construir un futuro político que defienda los derechos de los ciudadanos, insultando que «lo que importa son nuestras Islas Malvinas, nuestros trabajadores y la patria argentina».