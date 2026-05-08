El parque eólico más austral del mundo ya está en marcha

Tierra del Fuego da un gran paso hacia la sostenibilidad con la apertura de su parque eólico, situado en el yacimiento Río Cullen. Este ambicioso proyecto posiciona a la provincia como líder en la transición energética en Argentina.

Un Proyecto Innovador en el Fin del Mundo

Ubicado a solo 130 kilómetros de Río Grande, este parque eólico aprovecha uno de los mejores vientos del planeta para generar electricidad sostenible. Su inauguración reafirma la posibilidad de un desarrollo industrial que prioriza la conservación del medio ambiente.

Un Sistema de Generación Eficiente

La instalación combina generación de energía renovable con almacenamiento en baterías, asegurando el abastecimiento constante para las plantas industriales de tratamiento de gas. Con aerogeneradores de 86 metros de altura, este parque promete reducir el uso de combustibles fósiles en la generación eléctrica.

Reducción de Emisiones y Capacitación Local

Gracias a la tecnología utilizada, se estima una reducción de más de 55.000 toneladas de dióxido de carbono al año, equivalente a retirar miles de vehículos de las calles. En condiciones óptimas de viento, el 100% de la energía utilizada por las plantas será renovable, un avance crucial para la descarbonización.

Inversión y Tecnología de Punta

La inversión en este proyecto superó los 60 millones de dólares, distribuidos en equipos resistentes a las extremas condiciones climáticas de la región, que pueden incluir ráfagas de más de 100 km/h. Asimismo, se han implementado cuatro módulos de baterías de alta densidad que garantizan un suministro ininterrumpido.

Un Modelo de Convivencia Energética

El parque opera de manera independiente de la red nacional, optimizando los recursos de la isla. Además, ha promovido la capacitación de técnicos locales en mantenimiento de infraestructuras eólicas complejas. Desde el gobierno provincial, se celebra este proyecto como un ejemplo de gestión que logra un equilibrio entre la industria de hidrocarburos y las energías renovables.

Con esta iniciativa, Argentina ratifica su liderazgo en proyectos innovadores que protegen el ecosistema fueguino, liberando capacidades de generación que antes dependían de turbinas a gas y haciendo un uso más inteligente de los recursos naturales.