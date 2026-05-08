Mar del Plata en Alerta: Clases Suspendidas por Posible Temporal Severo

La ciudad costera se enfrenta a un pronóstico alarmante; se esperan fuertes vientos y lluvias que podrían complicar aún más la situación en las próximas horas.

Mar del Plata, bajo un cielo gris y lloviznas intermitentes, se prepara para la llegada de un temporal que promete ser devastador. El aviso de alerta naranja se activó, y los momentos más críticos se prevén para esta noche.

Medidas de Precaución y Suspensión de Clases

Los habitantes de Mar del Plata ya saben que deben tomar precauciones. Con el objetivo de salvaguardar a la comunidad, las autoridades decidieron suspender las clases en todas las instituciones educativas. Esta decisión, tomada por el comité de contingencia municipal, busca minimizar riesgos ante el potencial peligro que se avecina.

Condiciones Actuales y Antecedentes de Lluvias

El estado de alerta responde a un contexto complicado. Muchos barrios aún lidiaban con las consecuencias de las intensas lluvias de la noche del miércoles, que dejaron casi 100 milímetros de agua y causaron serios inconvenientes. La falta de drenaje en ciertas zonas ha generado serios problemas de circulación y servicios públicos.

Emergencias Activas

Las cuadrillas de Defensa Civil trabajan a contrarreloj, atendiendo más de un centenar de llamados por árboles caídos y postes de luz con riesgos de electrocución. El panorama es complicado, con semáforos fuera de servicio y agua acumulándose en las calles.

Amenaza de una Ciclogénesis

El Servicio Meteorológico Nacional anunció un fenómeno enmarcado en un proceso de ciclogénesis, que se intensifica a medida que la noche avanza. Con vientos que podrían superar los 70 km/h y un oleaje peligroso, las autoridades advierten sobre la posibilidad de daños estructurales significativos.

Impacto en el Puerto y Zonas Costera

El puerto y las playas enfrentan una amenaza real. Se espera que las olas alcancen hasta 3 metros en la costa, generando riesgo de inundación en áreas vulnerables del paseo costero. La combinación de fuertes vientos y baja presión atmosférica crea un clima de gran preocupación.

Consejos a la Comunidad

Las autoridades instan a los vecinos a aprovechar la calma momentánea para asegurar sus propiedades. La visibilidad y las condiciones de tránsito se prevén críticas una vez que la tormenta se instale, dificultando cualquier asistencia en caso de emergencia.

A medida que el día avanza, la ciudad se torna un lugar de expectativa, a la espera de un fenómeno meteorológico que pondrá a prueba su infraestructura y resistencia.