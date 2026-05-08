Frío Polar en el AMBA: Pronóstico y Fecha Clave para Este Fin de Semana

La llegada de un aire polar transformará el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires, marcando un abrupto descenso de las temperaturas que se prevé se sienta durante todo el fin de semana.

Desde las últimas horas del jueves, los habitantes de la capital y sus alrededores han sentido cómo las temperaturas caen drásticamente, evidenciando que el otoño ha hecho su entrada oficial. Un aire frío, de origen polar, comenzará a incidir en el clima metropolitano, cambiando el panorama habitual.

Una Jornada Fresca y Ventosa para el Viernes

Este viernes se anticipa un día notablemente fresco y muy ventoso. En la Ciudad de Buenos Aires, la mínima se espera alrededor de 10 grados, mientras que, en el conurbano, podría descender aún más, situándose entre 2 y 3 grados menos. Durante la tarde, la temperatura máxima apenas alcanzará los 13 grados, reflejando un escaso margen térmico.

Viento como Protagonista

El viento, que soplará desde el sudoeste, se sentirá con fuerza, alcanzando velocidades sostenidas de 30 a 35 km/h y ráfagas de hasta 60 a 65 km/h. Aunque las probabilidades de lluvias son bajas, no se descartan lloviznas aisladas en el AMBA.

El Sábado Traerá Más Frío y Viento

La influencia del sistema de ciclogénesis persistirá durante el sábado. Este día continuará con vientos intensos, en su mayoría provenientes del oeste y sudoeste, con ráfagas que podrían oscilar entre 40 y 65 km/h.

Temperaturas Invernal

El frío se hará sentir con intensidad, con un amanecer que podría registrar 7 grados en la capital, acompañados de una sensación térmica aún más baja, especialmente debido al viento. En el conurbano, los valores serán más gélidos.

Durante la tarde, las temperaturas permanecerán constantes, con máximas que apenas llegarán a 12 y 13 grados. El cielo permanecerá nublado, y habrá posibilidad de lloviznas en las horas de la mañana.

Domingo de Mejores Perspectivas Pero Muy Frío

El domingo se presentará con una menor probabilidad de lluvias y un cielo con nubosidad variable. Los vientos del oeste perderán algo de intensidad a medida que avanza el día.

Mañana Más Fría de la Semana

A pesar de las mejoras, la mañana del domingo será probablemente la más fría de la semana, con mínimas que pueden llegar a 5 grados en la Ciudad de Buenos Aires y valores cercanos a 2 grados en sectores del conurbano. Ya por la tarde, se podría llegar a una máxima de 16 grados.