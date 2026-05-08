Liliana Giordano asume como diputada provincial en la Legislatura

Este jueves, la Legislatura de Chubut dio la bienvenida a Liliana Giordano como nueva diputada provincial. Reemplaza a Jacqueline Caminoa, quien dejó su puesto por razones personales.

En una ceremonia oficial, el vicegobernador Gustavo Menna tomó juramento a Giordano, quien es parte de la Unión Cívica Radical. La nueva legisladora destacó la cercanía que mantiene con su predecesora, Jacqueline Caminoa, y reafirmó su compromiso de representación hacia toda la ciudadanía chubutense, con un especial énfasis en su ciudad natal, Puerto Madryn.

Giordano, con un sólido trasfondo en el sector privado y una trayectoria en la docencia y actividades institucionales, calificó esta nueva etapa como un “camino de aprendizaje” que emprende con vocación de servicio y el respaldo de un equipo consolidado en su bloque.

La diputada se mostró decidida a continuar los proyectos iniciados por Caminoa, aunque se mantiene abierta a modificaciones coordinadas con el presidente del bloque, Daniel Hollmann. En su gestión, uno de sus principales enfoques será abordar los retos en el ámbito educativo, reconociendo la complejidad del contexto nacional que enfrenta el sector. Además, expresó su apoyo a la gestión del actual gobernador, Ignacio Torres.