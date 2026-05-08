Irán captura un petrolero y denuncia agresiones de EE. UU.

La tensión entre Irán y Estados Unidos se intensifica tras la acusación de Teherán sobre la violación del cese al fuego, acompañado de la incautación de un petrolero en aguas estratégicas.

El canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, no escatimó en críticas hacia Estados Unidos, calificando sus acciones militares en la región como una «temeraria aventura». Según Araghchi, estas provocaciones son un obstáculo para el avance de la diplomacia y aseguraron que Irán no cederá ante la presión externa.

Militarización de Irán: Un Mensaje Firme

El ministro de Relaciones Exteriores destacó que el arsenal de misiles de Irán opera a un 120% de su capacidad, superando las estimaciones anteriores de los servicios de inteligencia estadounidenses, lo que podría alterar aún más el frágil equilibrio regional.

Crisis en el Golfo de Omán: Incautación del «Ocean Koi»

Las Fuerzas Armadas de Irán interceptaron el petrolero «Ocean Koi» en el Golfo de Omán, en un movimiento relacionado con lo que consideran una operación destinada a proteger sus exportaciones de petróleo. El barco, que transportaba combustible local, ha sido llevado a la costa sur de Irán bajo custodia judicial.

Reacciones de EE.UU. y la Continúa Tensión

A pesar de las crecientes tensiones y los recientes intercambios de fuego, la administración estadounidense sostiene que el acuerdo de cese al fuego, establecido el pasado 8 de abril, sigue vigente y no hay planes de escalar el conflicto.

Violaciones y Enfrentamientos Aéreos

El gobierno iraní también reportó ataques aéreos en varias ciudades, incluidas las del sur y Teherán, denunciando que estos constituyen una ratificación de la violación del cese al fuego.

Aeronaves Hostiles: Un Alerta en el Espacio Aéreo

Recientes informes locales indican que dos aeronaves fueron derribadas sobre Bandar Abbas y la isla de Qeshm, con daños en la infraestructura portuaria. Estas acciones subrayan la creciente tensión en el transporte de energía y la defensa de lo que Irán considera sus intereses soberanos.

La situación se desarrolla en un clima de máxima alerta, con las fuerzas armadas iraníes en estado de preparación para proteger su territorio y sus recursos naturales.