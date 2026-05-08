Senador Radical Critica a Adorni: ‘Se Presentó Como Anticasta, Pero Usó Su Poder Para Intereses Personales’

El senador correntino Sergio Flinta no se guarda nada y lanza duras acusaciones contra Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete, quien enfrenta serias denuncias de enriquecimiento ilícito. Flinta, figura clave de la UCR y aliado del oficialismo, critica la disparidad entre los discursos de La Libertad Avanza y la realidad.

La polémica se desató cuando Flinta contrastó la campaña de honestidad que promovió el actual gobierno con la situación del Jefe de Gabinete: «Adorni, quien se presentó como el símbolo de la lucha contra la casta, ha usado su posición para beneficio personal», afirmó. El senador expresa su desencanto por lo que él considera una incoherencia provocativa en el nuevo gobierno.

Apoyo Inesperado de Milei

Uno de los puntos más polémicos que Flinta subrayó es la defensa incondicional que el presidente Javier Milei mantiene hacia Adorni, a pesar de las acusaciones graves que enfrentan. «No comprendo por qué Milei sigue respaldándolo; otros funcionarios fueron destituidos por cuestiones menos relevantes», comentó Flinta. También hizo referencia al despido de Constanza Cassino por la compra de una cafetera de lujo, destacando la incongruencia en los criterios de la administración.

Relaciones Opacas en el Gobierno

En un giro inesperado, Flinta insinuó que el entorno cercano al presidente Milei podría ocultar complicidades más profundas. «Hay un intringulis particular en el núcleo del poder; creo que existe una relación que trasciende lo fraternal entre los Milei», manifestó el legislador, sugiriendo un entramado de intereses que podría estar influyendo en las decisiones gubernamentales.

Impacto del Contexto Socioeconómico

Aparte de la crítica política, Flinta también abordó la alarmante situación económica en el país. Expresó su preocupación por el aumento del empleo informal y la creciente insatisfacción social, visible en los grandes centros urbanos. «La situación es alarmante. El descontento en la población se hace palpable», destacó, enfatizando la necesidad de una respuesta efectiva por parte del gobierno.