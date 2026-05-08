Demian Reidel, imputado por el escándalo de gastos en Nucleoeléctrica

El exdirigente de Nucleoeléctrica, Damián Reidel, ha sido imputado por el fiscal Ramiro González debido a un escándalo vinculado a gastos con tarjetas corporativas de la empresa. La situación se desata en un contexto de denuncias sobre presuntas irregularidades en su gestión.

La controversia surge tras la salida de Reidel de la dirección de Nucleoeléctrica, donde estuvo al frente hasta febrero pasado. En ese momento, se formalizaron acusaciones de sobreprecios en la administración de la compañía estatal. Reidel ha intentado distanciarse de las acusaciones, afirmando que no hay gastos personales en sus resúmenes de tarjetas corporativas.

No obstante, el juez federal Daniel Rafecas examina un total de gastos que ascienden a US$ 313,000, los cuales se consideran «ajenos al objeto social de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y a cualquier finalidad institucional», según reportó el periodista Ariel Zak.

Detalles de la Investigación

El escándalo se intensificó tras la difusión de un documento incluido en el informe de gestión del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que detalla los consumos realizados con las tarjetas de Nucleoeléctrica entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Este periodo coincide con la renuncia de Reidel como titular de la firma.

El documento incluía gastos que abarcan desde servicios en playas de Valencia, discotecas en Madrid, hasta adelantos de efectivo por aproximadamente 56 millones de pesos. Según se destaca, se observan consumos en restaurantes, pubs, free shops y hasta peluquerías en diversas ciudades del mundo.

La Defensa de Reidel

El 1 de mayo, Reidel salió a desmentir los cargos, señalando que no ha realizado gastos personales con la tarjeta de Nucleoeléctrica y pidió que se indague a fondo. “Mis resúmenes no reflejan nada que no sea de naturaleza profesional”, argumentó, desafiando a la prensa a verificar la veracidad de las acusaciones.

El exfuncionario enfatizó que los informes publicados son resultantes de una “mezcla de datos” que no se corresponden exclusivamente con su persona, tildando estas afirmaciones de “mala fe absoluta”. Además, reiteró su disposición para que se investiguen todos los aspectos de su gestión, asegurando que no tiene nada que ocultar.

“Cero discotecas, cero servicios de playa, cero free shop. Que se investigue hasta el último peso”, concluyó en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.