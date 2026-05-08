Máximo Kirchner denuncia al Gobierno y la Justicia desde la sala de operaciones

Máximo Kirchner se Preparó para una Cirugía y Levanta la Voz Contra la Judicialización Política

En un conmovedor mensaje dirigido a sus seguidores, Máximo Kirchner anunció su próxima intervención quirúrgica, aprovechando la ocasión para abordar temas delicados sobre la situación de su madre, Cristina Fernández de Kirchner.

Este viernes por la mañana, el dirigente político compartió un extenso mensaje en sus redes sociales justo antes de ingresar al quirófano. Aunque no reveló detalles específicos sobre su salud, expresó que esta cirugía era un procedimiento que había pospuesto durante un tiempo y que, finalmente, se realizaría en su ciudad natal.

Tono Personal y Críticas al Poder Judicial

El discurso de Kirchner fue más allá de lo médico. Utilizó su plataforma para realizar un análisis crítico de la situación que enfrenta su madre, la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Actualmente, ella cumple una condena de arresto domiciliario, que su hijo considera «irregular».

En un pasaje destacado de su mensaje, Máximo reveló que Cristina había considerado acompañarlo durante la cirugía, pero él se lo desaconsejó. “Le sugerí especialmente que no lo haga”, argumentando su negativa para evitar conflictos con un Poder Judicial que, a su juicio, actúa con doble moral.

Desigualdades en el Tratamiento Judicial

“No quiero que les pida nada a quienes, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia”, expresó Kirchner. Esta comparación dejó en evidencia el contraste entre la situación de su madre y los beneficios otorgados a otros condenados por delitos graves.

Un Contexto Político Delicado

La cirugía de Máximo Kirchner llega en un momento crítico para el kirchnerismo, que enfrenta una fuerte presión judicial y un entorno económico complicado. En su mensaje, el político describió a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial como «instrumentos al servicio del poder económico», acusándolos de llevar a cabo un «saqueo» del país.

A pesar de la seriedad de su mensaje, Kirchner también dejó entrever un momento de humor al mencionar que uno de los cirujanos es aficionado a Estudiantes de La Plata, prometiendo ver el próximo partido desde su hogar si todo sale bien.

Retos Legales que Acompañan a Máximo Kirchner

El legislador enfrenta múltiples causas, incluida una por presunto lavado de dinero y otra vinculada a la aparición de su nombre en el juicio «Hotesur-Los Sauces». Estos casos investigan el alquiler de propiedades familiares a contratistas favorecidos con obras públicas. Además, ha sido acusado de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.

Consecuencias del Proceso Judicial

Recientemente, la Cámara de Casación confirmó la confiscación de bienes pertenecientes a Cristina Kirchner, sus hijos, y el empresario Lázaro Báez, para cubrir casi $685.000 millones en deudas relacionadas con la causa de Vialidad, de la cual la expresidenta cumple condena en su hogar.

Mientras Máximo se prepara para su recuperación, su mensaje final, un esperanzador «Nos estamos viendo…», deja la puerta abierta a su posible regreso en un clima de alta tensión política, donde el peronismo busca reorganizarse frente a una judicialización que golpea a sus figuras más emblemáticas.