Marcelo Birmajer presenta su nueva obra: ‘El inventor de vidas’

Tras un imprevisto en el viaje, tres escritores se encontraron inmersos en una experiencia que desbordó cualquier expectativa. Esta travesía no solo estuvo marcada por un micro averiado, sino que se convirtió en una odisea llena de sorpresas y personajes fascinantes.

Un Viaje Interrumpido

“Será de Dios”, comentó Regazi, aludiendo a la avería del micro sin que yo comprendiera del todo la expresión. Entre murmullos sobre neumáticos pinchados o problemas en el motor, el chofer y su acompañante decidieron esperar, sentándose en un banquito a la vera de la ruta.

Sabores Locales en un Encuentro Casual

La situación atrajo a lugareños que se acercaron a ofrecer una variedad de delicias: chipás, tortas fritas y sándwiches de morcilla. La tierra roja nos llevó a un pequeño mercado donde también se ofrecían artesanías y curiosidades de caña.

Un Encuentro en una Aldea Especial

Repentinamente, nos topamos con una aldea que parecía salida de un cuento. Con bungalows, evocaba la atmósfera de Asterix, un lugar pintoresco habitado por una comunidad escasa de eslavos y alemanes que se habían asentado aquí en el siglo XIX.

Hospitalidad Sorprendente

Aceptamos la invitación a una de las cabañas de lujo, donde nos ofrecieron un exquisito budín de manzana glaseado y un mate preparado con yerba local, una experiencia insuperable que complementó nuestro cansancio.

Conversaciones reveladoras entre escritores

Éramos tres escritores en la etapa madura de nuestras carreras. Regazi, un ícono venerado por los críticos, compartía con nosotros sus vivencias. A pesar de su talento innegable, había en él una provocación que me resultaba incómoda; sus anécdotas resonaban entre risas y cantos de ópera, mientras yo preferiría escuchar historias más simples.

Un Pasado Intrigante

El tercer integrante del viaje, que pidió permanecer en el anonimato, había trabajado en la redacción de vidas secretas de espías entre Italia, Yugoslavia y Bulgaria. Juber, como elegimos llamarlo, tejió historias de espionaje, enriqueciendo nuestras conversaciones con relatos de intriga y política internacional.

La Vida de un Espía en Contexto

Entre sus relatos, mencionó a un galán yugoeslavo que se había convertido en un atractivo agente secreto en la transición española. La mezcla de realidades y ficción retratada en sus historias cautivó nuestra atención y reveló un mundo tan fascinante como extraño.

Recuerdos y Desafíos del Pasado

Los esquemas secretos y las intrigas políticas nos llevaron a debatir sobre la identidad y el impacto de las circunstancias sobre las personas. El dilema de un héroe sin un diente, como parte de su verosimilitud, dejó claro que la vida real es rica en fallas y matices humanos.

Más Allá del Relato

Las conversaciones giraron hacia la figura de Santiago Carrillo y las maniobras políticas que desafiaban el estatus quo. La clandestinidad era preferida por aquellos que buscaban influenciar desde las sombras, creando un retrato intrigante de la historia contemporánea.

Un Amor Inesperado

El relato culminó en un momento de vulnerabilidad cuando el espía, afortunadamente descubierto por su amante, mostró que el amor puede florecer incluso en las situaciones más inesperadas.

(Continuará la próxima semana).