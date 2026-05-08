Esquel buscará batir el récord de la empanada más grande

El 24 de mayo, justo antes de celebrar el Día de la Revolución de Mayo, la ciudad de Esquel será el centro de un evento gastronómico sin precedentes: la creación de la empanada más grande del planeta. Durante este fin de semana largo, los habitantes y visitantes se unirán para ser parte de este ambicioso proyecto.

Encabezando este desafío estará Claudio Jaramillo, un chef local reconocido a nivel nacional. Jaramillo, campeón mundial de Empanadas y Pizzas en 2022 y 2024, y sudamericano en 2023, se mostró entusiasmado con esta celebración. “Es una forma de festejar con nuestra comunidad; todos podrán degustar la empanada de forma gratuita”, expresó.

Detalles de la Empanada Gigante

La empanada se elaborará en una única pieza, siguiendo la receta tradicional, con un delicioso relleno de carne vacuna. Se estima que su peso oscilará entre 15 y 20 kilos, lo que la haría digna de entrar en la historia gastronómica. “Tuvimos que encargar un molde especial a una metalúrgica, ya que uno convencional no sería suficiente”, agregó Jaramillo.

Un Evento para Todos

La creación de la empanada récord formará parte de Feriarte, una feria dedicada a emprendedores y productores locales, que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de mayo, de 17:30 a 23:00 horas, en la Sociedad Rural de Esquel. Habrá actividades artísticas y sorpresas para el público, que promete ser un evento inolvidable.

Además, destacados chefs de la Patagonia y del país también estarán presentes. Entre ellos, Fernanda Toledo, autora del mejor alfajor de la Patagonia 2026, Maximiliano Mieres, figura del freestyle de la pizza, y Aníbal Ramírez, un conocido chef nacional, entre otros. “Es un honor recibir a estos grandes del arte culinario, algunos de los cuales son mis mentores”, comentó Jaramillo.

Una Iniciativa Inclusiva

Un aspecto fundamental del evento será la participación de personas con discapacidad y estudiantes de la Escuela N° 510, junto con diversas instituciones locales, en el proceso de elaboración de la empanada. Esta decisión convierte el récord en un esfuerzo colectivo, inclusivo y representativo de Esquel.

Todo está listo para el 24 de mayo en la Sociedad Rural de Esquel, con entrada libre y gratuita. ¡No te lo pierdas!

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