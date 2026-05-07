Este fin de semana, la Feria Francesa regresa a CABA en El Rosedal

Este 9 y 10 de mayo, sumérgete en la esencia de la cultura gala en el Rosedal de Palermo. La Feria Francesa, en su 15° aniversario, promete una experiencia culinaria única y gratuita.

Un Viaje Culinario a Francia

La Feria Francesa es un evento imperdible que reunirá lo mejor de la gastronomía gala en Buenos Aires. Desde boulangeries hasta delicias dulces, los asistentes podrán explorar una amplia gama de sabores que reflejan el savoir-faire francés.

Delicias que No Te Puedes Perder

Este año, miles de visitantes disfrutarán de una selección de productos como quesos, pasteles, platos tradicionales y productos gourmet. Algunos de los expositores destacados son Almacén 1249, Cheese Market y el renombrado Jorgelina Lacassagne con su icónica Torre Eiffel rellena de crème brûlèe.

Actividades para Todos

La feria está diseñada para toda la familia y contará con una programación especial que incluye masterclasses y música en vivo. El chef Sébastien Fouillade impartirá una clase sobre blanquette de bondiola el sábado, mientras que el domingo, Mathieu Benoit y Bruno Gillot presentarán su flan pâtissier.

Música en Vivo para Amenizar el Encuentro

La música acompañará ambas jornadas con presentaciones de artistas como Fanny Rose y Agathe Cipres, ofreciendo shows a las 14:00 y 16:30.

Un Aniversario con Sabor a Tradición

Este año, la Feria Francesa celebra los 15 años de Lucullus, resaltando su esfuerzo por difundir la cultura francesa en Argentina. La entrada es libre y gratuita, una oportunidad perfecta para descubrir sabores, tradiciones y disfrutar de un día en familia.