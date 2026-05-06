¡Increíble! 55 pueblos de 20 provincias argentinas se postulan para Best Tourism Villages 2026.

A medida que avanza la búsqueda de los mejores destinos turísticos, Argentina se prepara para presentar 55 encantadores pueblos en la categoría "Best Tourism Villages" de la ONU. Este reconocimiento no solo resalta la belleza natural del país, sino que también promete atraer turismo internacional.

Este año, la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación ha decidido dar un gran paso al postular un total de 55 pueblos de 20 provincias para ser considerados en la tan anhelada lista de «Best Tourism Villages 2026». Este prestigioso reconocimiento por parte del organismo internacional refleja la creciente importancia del turismo rural en Argentina y su capacidad de atraer visitantes de todo el mundo.

Selección de los Mejores Destinos

Un equipo especializado de la Secretaría de Turismo será responsable de seleccionar a los ocho destinos que representarán a Argentina en la evaluación internacional. Estos pueblos serán analizados por ONU Turismo, con la esperanza de lograr el máximo reconocimiento global. Se busca identificar aquellos lugares que no solo tienen encanto, sino que también demuestran un compromiso sólido con la sostenibilidad y el desarrollo comunitario.

Características del Reconocimiento

El galardón se otorga a destinos rurales con baja densidad demográfica que destacan por su conexión con recursos naturales y culturales. El enfoque no está en los lugares más populares, sino en aquellos que brillan por su autenticidad, identidad y el impacto positivo que generan en sus comunidades.

Representación de la Diversidad Argentina

La variedad geográfica de los pueblos postulantes muestra la riqueza cultural de Argentina, desde las hermosas costas atlánticas hasta los paisajes montañosos de la cordillera. En la edición anterior, los pueblos de Carlos Pellegrini (Corrientes) y Maimará (Jujuy) fueron galardonados, lo que posiciona al turismo rural argentino en el mapa mundial.

Pueblos Postulantes por Provincia

Entre las joyas que buscan reconocimiento este año se encuentran:

Buenos Aires

Mar de las Pampas, Isla Martín García, Sierra de la Ventana, Carhué, Coronel Vidal.

Chubut

Dolavon, Puerto Pirámides, Gualjaina, Río Mayo, Sarmiento, El Maitén.

Córdoba

La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Los Reartes, La Cumbre.

Corrientes

Concepción del Yaguareté Corá, Caá Catí, Loreto, Santa Ana.

Entre Ríos

Pueblo General Belgrano, Villa Urquiza, Ubajay.

Formosa

Herradura.

Jujuy

Huacalera, El Fuerte, San Antonio, San Francisco de Alfarcito.

La Pampa

Macachín, Victorica.

La Rioja

Olta, Villa Sanagasta, Banda Florida.

Mendoza

Las Loicas, Bardas Blancas, Villa 25 de Mayo.

Misiones

Colonia Alberdi, Colonia Guaraní, Puerto Libertad, San Ignacio, Capioví.

Neuquén

Varvarco.

Salta

San Carlos, Cachi, Molinos, San Juan, Calingasta.

San Luis

El Trapiche, Villa del Carmen, San José del Morro, San Francisco del Monte de Oro.

Santa Cruz

Puerto San Julián, Perito Moreno.

Santa Fe

Cañada Rosquín, Zenon Pereyra.

Tierra del Fuego

Tolhuin.

Tucumán

Tafí del Valle.

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