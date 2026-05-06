Top Pueblos Turísticos 2026: Argentina rompe récords de postulaciones

Argentina Brilla en el Escenario Turístico: 55 Pueblos Postulan para el Reconocimiento Global
La reciente convocatoria 2026 de la iniciativa Best Tourism Villages, respaldada por la ONU, ha dejado una marca significativa en el turismo argentino. Un total de 55 pueblos de 20 provincias se lanzaron a la aventura de presentarse, estableciendo un nuevo récord desde el inicio de esta valiosa iniciativa en 2021.
Proceso de Selección: Ocho Pueblos de Destino
La **Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación** ahora tiene la misión de elegir a los ocho pueblos que representarán al país en la próxima edición internacional. Un competente equipo de evaluación se encargará de identificar los que mejor se alineen con los criterios establecidos por la organización.
Evaluación por Expertos Internacionales
Los seleccionados serán juzgados por un conjunto de expertos de la ONU Turismo, cuyo objetivo es que alguno de estos pueblos alcance el prestigioso título de “Mejores Pueblos Turísticos” del mundo. Este reconocimiento destaca la conexión entre el desarrollo turístico y la preservación de los recursos naturales y culturales.
Un Reconocimiento a la Autenticidad
A diferencia de otros galardones que prefieren los destinos más turísticos o populares, esta iniciativa valora la **autenticidad** y el compromiso con la **comunidad**, celebrando aquellos lugares que ofrecen una experiencia genuina y única a sus visitantes.
Riqueza Cultural a Través de las Regiones
Cada rincón de Argentina ha aportado su esencia en esta convocatoria, reflejando una **amplia representatividad cultural y territorial**. Desde las costas atlánticas hasta la cordillera, y desde la selva misionera hasta la Puna, los pueblos muestran la diversidad de paisajes y tradiciones que componen la identidad argentina.
Las Provincias Más Participativas
Los líderes en postulaciones han sido **Buenos Aires**, **Chubut** y **Misiones**, con cinco cada una. **Córdoba**, **Corrientes**, **Jujuy**, **San Juan** y **San Luis** también destacaron, sumando cada una cuatro propuestas.
Reconocimientos Anteriores
El año pasado, dos pueblos argentinos, **Carlos Pellegrini** de Corrientes y **Maimará** de Jujuy, fueron premiados, destacando el turismo rural argentino en el ámbito global. Estos pueblos fueron seleccionados entre 270 finalistas provenientes de todo el mundo, evidenciando el valor del turismo rural en Argentina.
Además de estos dos, otros pueblos como **Uspallata**, **Famatina**, y **Saldungaray** también buscaron el reconocimiento el año pasado.
Lista de Pre-candidatos en 2026
Algunos de los pueblos argentinos que compiten este año incluyen:
Buenos Aires: Mar de las Pampas, Isla Martín García, Sierra de la Ventana, Carhué y Coronel Vidal.
Chubut: Dolavon, Puerto Pirámides, Gualjaina, Río Mayo, Sarmiento y El Maitén.
Córdoba: La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Los Reartes y La Cumbre.
Corrientes: Concepción del Yaguareté Corá, Caá Catí, Loreto y Santa Ana.
Entre Ríos: Pueblo General Belgrano, Villa Urquiza y Ubajay.
Jujuy: Huacalera, El Fuerte, San Antonio y San Francisco de Alfarcito.
San Luis: El Trapiche, Villa del Carmen, San José del Morro y San Francisco del Monte de Oro.
Misiones: Colonia Alberdi, Colonia Guaraní, Puerto Libertad, San Ignacio y Capioví.
Salta: San Carlos, Cachi, Molinos, San Juan y Calingasta.
Tierra del Fuego: Tolhuin.