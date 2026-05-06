Top Pueblos Turísticos 2026: Argentina rompe récords de postulaciones

La reciente convocatoria 2026 de la iniciativa Best Tourism Villages, respaldada por la ONU, ha dejado una marca significativa en el turismo argentino. Un total de 55 pueblos de 20 provincias se lanzaron a la aventura de presentarse, estableciendo un nuevo récord desde el inicio de esta valiosa iniciativa en 2021.

Proceso de Selección: Ocho Pueblos de Destino

La **Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación** ahora tiene la misión de elegir a los ocho pueblos que representarán al país en la próxima edición internacional. Un competente equipo de evaluación se encargará de identificar los que mejor se alineen con los criterios establecidos por la organización.

Evaluación por Expertos Internacionales

Los seleccionados serán juzgados por un conjunto de expertos de la ONU Turismo, cuyo objetivo es que alguno de estos pueblos alcance el prestigioso título de “Mejores Pueblos Turísticos” del mundo. Este reconocimiento destaca la conexión entre el desarrollo turístico y la preservación de los recursos naturales y culturales.

Un Reconocimiento a la Autenticidad

A diferencia de otros galardones que prefieren los destinos más turísticos o populares, esta iniciativa valora la **autenticidad** y el compromiso con la **comunidad**, celebrando aquellos lugares que ofrecen una experiencia genuina y única a sus visitantes.