Guerra de Canales de Noticias: TN a la Cabeza, Crónica Regresa al Cuarto Lugar y Cambios en LN+

El Ascenso de los Canales de Noticias en Abril: TN se Mantiene en la Cima

La audiencia de los canales de noticias argentinos experimentó un ligero aumento en abril, alcanzando una media de 8,27 puntos de rating. Este crecimiento se relaciona estrechamente con la inestabilidad económica y los acontecimientos políticos que marcan la agenda nacional.

TN, el Canal Líder del Mes Durante abril, TN se mantuvo como el canal de noticias más visto, logrando 2,38 puntos de rating. Este canal del Grupo Clarín sobresalió especialmente en las mañanas y a media tarde, superando a C5N por 52 centésimas. A24, aunque en tercer lugar, se destacó con sus contenidos políticos.

Picos de Audiencia en Eventos Especiales Uno de los momentos más destacados para TN fue la transmisión en vivo de la misión lunar Artemis, donde alcanzaron picos de cinco puntos de rating, una hazaña que subraya su inversión en cobertura de eventos internacionales.

Caída de La Nación+ Paralelamente, La Nación+ experimentó una caída en su audiencia, cediendo el cuarto lugar a Crónica TV, que había recuperado en marzo. A pesar de sus esfuerzos por reestructurar su programación bajo el nuevo director, Nicolás Bocache, el canal sigue luchando por mantenerse a flote en un mar de competencia feroz.

Incremento en Crónica TV Crónica TV, por su parte, logró un incremento significativo en su audiencia, pasando de 0,89 a 0,98 puntos en abril. Este crecimiento se atribuye a la incorporación de nuevos conductores y una programación renovada, que ha capturado la atención del público.

Su programa estrella, «Duro de callar», conduce Tomás Méndez, con un rating de 1,40 puntos. A pesar de su postura crítica hacia el actual gobierno, este enfoque ha fomentado debates intensos, generalizados entre el público.

Los Cambios en la Programación de LN+ La nueva dirección de LN+ buscó implementar una línea más directa y menos oficialista. Sin embargo, su descenso en los ratings durante abril impulsó la necesariedad de nuevos cambios en la programación. Se anticipa la llegada de Robertito Funes Ugarte y Cecilia Insigna con un formato renovado para las mañanas, junto con un aumento en la producción y cobertura de eventos en vivo.

Las Estrategias de Programación Marcan el Futuro A medida que la competencia se intensifica, los cambios en horarios y programación serán fundamentales para adaptarse a las preferencias del público. TN lidera las franjas horarias más importantes, aunque C5N posiciona su programación de análisis político de manera sólida durante la tarde y noche.