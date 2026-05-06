Encuesta Revela Nuevo Líder en Ranking de Gobernadores y una Sorpresa Favorable para Todos

El 16 de abril de 2023, Rolando Figueroa marcó un hito en la política argentina al ganar la elección para gobernador y desplazar al Movimiento Popular Neuquino del poder por primera vez en más de 60 años. Tres años después, se posiciona como el mandatario con la mejor imagen del país, según un reciente estudio.

Figueroa: Un Liderazgo Inédito

Los resultados de la encuesta realizada por CB Global Data entre el 1 y el 4 de mayo revelan que Figueroa no solo lidera en su provincia, sino que goza de un 56,1% de imagen positiva a nivel nacional. Esta consultora, reconocida desde 2020 por su confiable ranking de gobernadores, analizó a un total de 882 a 1.175 personas en cada provincia, con un margen de error de entre +/- 2,9% a 3,3%.

Un Panorama Optimista para los Gobernadores

El estudio también muestra que, sorprendentemente, ningún gobernador tiene menos del 40% de imagen positiva, indicando que los mandatarios locales continúan superando la popularidad de figuras nacionales como Javier Milei, Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Los Gobernadores Mejor y Peor Calificados

CB Global Data presenta un interesante resumen de los gobernadores mejor valorados:

Rolando Figueroa (Neuquén): 56,1% de imagen positiva.

56,1% de imagen positiva. Claudio Poggi (San Luis): 55,7%.

55,7%. Osvaldo Jaldo (Tucumán): 55,1%.

Por otro lado, los menos favorecidos en la encuesta son:

Alberto Weretilneck (Río Negro): 41,8% de imagen positiva.

41,8% de imagen positiva. Ricardo Quintela (La Rioja): 42,5%.

42,5%. Axel Kicillof (Buenos Aires): 43,1%.

Cambios Significativos Desde la Última Medición

Entre las variaciones desde la encuesta anterior, destaca Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quien experimentó un aumento de 2,3 puntos porcentuales en su imagen. En el extremo opuesto, Leandro Zdero (Chaco) tuvo la mayor caída, con una disminución de 2,7 puntos.

Clasificación Global: Los Mejores, Medios y Peores Gobernadores

La encuesta segmentó a los gobernadores en tres categorías: los ocho mejores, los del medio y los peores, evidenciando que incluso los menos populares mantienen un respaldo positivo superior a 40%. Entre los más destacados también se encuentran Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), y Marcelo Orrego (San Juan), todos con más del 54% de imagen positiva.

Retos para los Gobernadores Menos Favorables

A pesar de la imagen negativa de algunos gobernadores, la mayoría aún logra mantener apoyo. Alfredo Cornejo (Mendoza) es el único en el grupo inferior que muestra un balance más aceptable. En contraste, otros, como Gildo Insfrán (Formosa) y Jorge Macri (CABA), continúan enfrentando desafíos significativos en su gestión.