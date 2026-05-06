Javier Milei aterriza en Los Ángeles para participar en la conferencia del Instituto Milken

El presidente Javier Milei aterrizó en Los Ángeles en la madrugada argentina con la misión de participar en un evento clave que reúne a líderes globales en políticas y negocios.

En su cuarto viaje a Estados Unidos en lo que va del año, Milei se presentará en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, que atrae a más de 200 figuras influyentes en los sectores de negocios, finanzas y tecnología. El mandatario se reunirá con empresarios e inversionistas en un viaje relámpago que finalizará el mismo miércoles al regresar a Buenos Aires.

Agenda de Milei en la Conferencia Milken

Milei llegó a la costa californiana a las 11:39 de la noche, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo. En el aeropuerto, fueron recibidos por el embajador argentino en EE. UU., Alec Oxenford, en una noche más fresca de lo habitual para la región. A partir de hoy, participará en uno de los foros más destacados a nivel internacional.

Un evento de magnitud internacional

La Conferencia Milken, que se lleva a cabo durante tres días, presenta una serie de paneles y reuniones en el Beverly Hilton y el Waldorf Astoria en Beverly Hills. Con una asistencia estimada de 4,000 invitados, el evento se ha apodado “Davos con palmeras”, en referencia al famoso foro en Suiza.

Seguridad y accesibilidad en el evento

La seguridad en los alrededores de los hoteles ha sido intensificada, con restricciones de acceso y vehículos oficiales transportando a las numerosas personalidades que participan en la conferencia y sus reuniones paralelas de networking.

Reuniones clave con empresarios

El presidente Milei tiene programada, a las 10:00 AM hora local (14:00 en Argentina), una reunión con Michael Milken, fundador del evento y defensor de las políticas reformistas del mandatario argentino. A esta reunión le seguirá una sesión con un selecto grupo de empresarios, cuyos nombres no han sido revelados, pero se estima que hay un gran interés por parte de más de una docena de ellos.

Asistentes destacados

Entre los líderes empresariales presentes se encuentran CEOs de empresas como BlackRock, Nvidia, Meta y Chevron, así como representaciones de figuras del deporte y la cultura, desde deportistas hasta artistas reconocidos.

Interacciones políticas y económicas

Además de su disertación, que tendrá lugar a las 6 PM (hora argentina), el evento cuenta con la participación de figuras políticas destacadas, tales como la directora gerente del FMI y líderes de distintos países, que discutirán temas económicos y de seguridad internacional.

Conexiones estratégicas

El presidente Milei está estrechamente vinculado con Estados Unidos y, particularmente, con figuras como Donald Trump, lo que resalta la importancia de su presencia en esta conferencia, que representa una oportunidad para atraer inversiones y generar lazos con stakeholder clave.

Esta visita a Los Ángeles, aunque breve, será fundamental para el futuro económico de Argentina y buscará abrir puertas a nuevas alianzas y oportunidades de inversión para el país.