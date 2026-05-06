Caen precios del petróleo y acciones globales alcanzan récord tras elogios de Trump sobre acuerdo con Irán

JD Wetherspoon Avisa Sobre Caída en Beneficios por Aumento de Costes Energéticos

La icónica cadena de pubs británica, JD Wetherspoon, ha emitido una nueva advertencia sobre sus ganancias, marcando la tercera vez en cinco meses. La situación se agrava debido al alza en los precios de la energía.

Impacto de la Guerra en Irán El conflicto en Irán ha llevado a un aumento significativo en los precios del petróleo y gas, ejerciendo presión sobre el sector de la hospitalidad en Gran Bretaña. Ya afectada por el bajo consumo y mayores impuestos, la industria enfrenta un desafío aún mayor. Cliente disfrutando de una bebida en un pub Wetherspoon.

Resultados Financieros Recientes A pesar de la presión, Wetherspoon reportó un aumento del 3.4% en las ventas comparables durante las 13 semanas hasta el 26 de abril, con un crecimiento acumulado del 4.3% en ventas para este año.

Aumento de los Costes La empresa anticipa que los impuestos relacionados con salarios aumentarán sus costes en £60 millones anuales, y los precios de la energía añadirán £7 millones más.