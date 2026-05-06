Caen precios del petróleo y acciones globales alcanzan récord tras elogios de Trump sobre acuerdo con Irán

JD Wetherspoon Avisa Sobre Caída en Beneficios por Aumento de Costes Energéticos
La icónica cadena de pubs británica, JD Wetherspoon, ha emitido una nueva advertencia sobre sus ganancias, marcando la tercera vez en cinco meses. La situación se agrava debido al alza en los precios de la energía.
Impacto de la Guerra en Irán
El conflicto en Irán ha llevado a un aumento significativo en los precios del petróleo y gas, ejerciendo presión sobre el sector de la hospitalidad en Gran Bretaña. Ya afectada por el bajo consumo y mayores impuestos, la industria enfrenta un desafío aún mayor.
Resultados Financieros Recientes
A pesar de la presión, Wetherspoon reportó un aumento del 3.4% en las ventas comparables durante las 13 semanas hasta el 26 de abril, con un crecimiento acumulado del 4.3% en ventas para este año.
Aumento de los Costes
La empresa anticipa que los impuestos relacionados con salarios aumentarán sus costes en £60 millones anuales, y los precios de la energía añadirán £7 millones más.
Planes Futuros de Expansión
Tim Martin, presidente de Wetherspoon, afirmó que “la compañía tiene un sólido pipeline de nuevos locales”, con aperturas previstas en importantes ubicaciones como el aeropuerto de Manchester y la estación de Charing Cross en Londres. Sin embargo, la considerable alza en los costes podría llevar los beneficios a niveles por debajo de las expectativas del mercado.