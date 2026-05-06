Karina Milei en Diputados: ¿Busca al nuevo sucesor de Adorni?

La visita de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la Cámara de Diputados ha desatado rumores sobre posibles cambios en el gabinete. La oposición, mientras tanto, permanece en un estado de incertidumbre respecto a su próxima jugada política.

Karina Milei se reunió con legisladores del oficialismo y encendió alertas en la oposición, que aún debe decidir si avanzará con la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Esta situación surge tras la complicada declaración judicial de un contratista vinculado a Adorni, quien supuestamente realizó reformas en una de sus propiedades.

Martín Menem: ¿El Futuro Jefe de Gabinete?

La figura de Martín Menem ha cobrado protagonismo tras la visita de Karina Milei. Varios diputados opositores especulan con la posibilidad de que él sea quien asuma el cargo de Adorni, especialmente después de que el constructor Matías Tabar declarara que Adorni pagó 245,000 dólares en efectivo por obras en su residencia en el barrio Indio Cua.

Una Reunión Estratégica

Durante su extensa jornada en la Cámara Baja, Milei mantuvo múltiples encuentros, incluyendo uno con Menem. Desde el oficialismo, sin embargo, se desestimaron las conjecturas sobre una conversación acerca de la sucesión en el gabinete, calificándolo como «falso». La estrategia del oficialismo parece centrarse en reactivar su agenda legislativa sin dar cabida a rumores.

Movimientos en el Congreso

El clima en Diputados se agita con la posibilidad de una sesión el próximo 13 de mayo para discutir el proyecto de ley Hojarasca, mientras que en el Senado continúan los análisis de pliegos judiciales. La reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento político, sigue estancada.

La Oposición y sus Dificultades

A pesar de los intentos de la oposición, aún no logran reunir los votos necesarios para avanzar con la interpelación de Adorni, que requiere una mayoría absoluta de 129 diputados. La tensión se siente en las filas de Unión por la Patria y Provincias Unidas, que han decidido disminuir la presión.

Desafíos para la Oposición

El rechazo hacia la interpelación se intensifica, especialmente entre los peronistas, quienes argumentan que hay falta de consenso en la oposición. Aún queda por verse cómo se alinearán los tres diputados de Catamarca que podrían inclinar la balanza en favor de la oposición.

Mirando al Futuro

Además, se baraja la posibilidad de sumar apoyo de Innovación Federal, a cargo de los gobernadores Gustavo Sáenz y Carlos Rovira, para alcanzar los votos que faciliten la interpelación. Sin embargo, los avances han sido escasos. Algunos opositores sugieren que esperan un desgaste de Adorni para que sea el gobierno quien tome la decisión de su destitución, evitando así ser vistos como golpistas.